Čekáte na OnePlus 10 Pro? Globální premiéra proběhne příští týden

OnePlus 10 Pro jsme mohli prvně vidět při čínském představení zkraje ledna letošního roku. Jde o povedenou vlajkovou loď, které nechybí velký AMOLED displej nebo špičkový Snapdragon 8 Gen1. Doposud však přetrvávalo čekání na to, kdy s novinkou výrobce přijde i na další trhy.

Get ready for the #OnePlus10Pro pic.twitter.com/0jmjb5GGAh