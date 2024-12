Bude jim to slušet? Motorola Edge 50 Neo a Razr 50 Ultra získaly novou barevnou variantu

Fotografie: Motorola

Motorola v poslední době velice dbá na design svých telefonů, což se projevuje především v řadách Edge a Razr. Do značné míry do toho zasahuje i upevňující se partnerství se společností Pantone, která pro rok 2025 vybrala barevný odstín 17-1230 Mocha Mousse. Jedná se o hřejivý odstín hnědé, evokující lahodné vlastnosti kakaa, čokolády a kávy, čímž oslovuje naši touhu po pohodlí.

Motorola Edge 50 Neo

Pro novou barevnou variantu Motorola zvolila hned dva letošní modely, které se těší značné oblibě. Nepříliš překvapivě jde o vrcholný model s ohebným displejem, Motorolu Razr 50 Ultra, a dále velmi povedenou Motorolu Edge 50 Neo, která patří do poctivé střední třídy a láká především kompaktním a lehkým tělem v kombinaci s opravdu dobrou výbavou.

Ruben Castano, viceprezident pro zákaznickou zkušenost a design společnosti Motorola, o letošní barvě a pokračujícím partnerství prohlásil: „Mocha Mousse zdůrazňuje důležitost vychutnávat si přítomný okamžik. Zároveň nám ale připomíná, že si máme dopřát jednoduché radosti života. Barva Mocha Mousse nás také inspirovala k vytvoření nové měkké vrstvy vyrobené z kávových zrn. Její hřejivá a uklidňující esence ztělesňuje smyslovou povahu tohoto odstínu, přičemž povzbuzuje uživatele, aby si dopřávali péči o sebe a užívali si jednoduchých radostí života.“

„Odstín Mocha Mousse jsme použili na dvou různých zařízeních, protože tato barva je neuvěřitelně všestranná a stylová. Tím poskytuje našim zákazníkům více možností spojení, radosti a sebevyjádření. Jsme nesmírně hrdí na produkty, které nesou označení Pantone Barva roku 2025, a na naše několikaleté strategické partnerství se společností Pantone,“ dodal Ruben Castano.

Pokud vás barevná verze Mocha Mousse zaujala, můžete se na ni těšit i na českém trhu. Oba zmíněné modely se zahalí do Mocha Mousse během ledna 2025, přičemž cena by měla zůstat stejná. Jde tak pouze o rozšíření barevných možností.

„Rostoucí touha po užším spojení s přírodou je krásně vyjádřena v zařízeních Motorola, která využívají barvu Pantone Colour of the Year 2025,“ řekla Laurie Pressmanová, viceprezidentka Pantone Colour Institute. „Organický odstín PANTONE 17-1230 Mocha Mousse dokonale propojuje digitální a fyzický svět. Přináší do modelů Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Neo jemnou hřejivost a smyslový rozměr, čímž obohacuje každodenní zážitek z používání těchto zařízení.“