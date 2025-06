Brutálně levný Redmi Pad 2 míří do Česka, nyní jej seženete ještě levněji

Fotografie: Mobil Pohotovost

Xiaomi do Česka vypouští neuvěřitelně levnou novinku a nezapomnělo do ní, vzhledem k ceně, narvat slušný výkon. Konečně se tak dočkáme nové generace oblíbeného tabletu, a to sice Redmi Pad 2. Ten přichází snad v nejlepší moment roku, jelikož jde o skvělý tablet na léto, a ocení ho jak dospělí, tak děti. V Česku si ho můžete zakoupit ve dvou verzích, a to už za pouhých 2 990 Kč.