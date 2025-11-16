Black Friday sráží ceny Xiaomi. Za top ceny jsou kamery, vysavače i příslušenství

Největší pozornost si zaslouží dvojice, která spolu perfektně ladí – chytré hodinky Xiaomi Watch S4 a sluchátka Redmi Buds 6 Pro. Hodinky si drží elegantní design a s několika denní výdrží, přesným měřením zdraví a plynulým chodem, tvoří ideální doplněk k vašemu chytrému telefonu.
Sluchátka potom přinášejí aktivní potlačení hluku, čistý zvuk a výdrž, na kterou se můžete spolehnout i na dlouhých cestách.
- Xiaomi Watch S4 jen za 2 899 Kč (běžně 3 389 Kč)
- Redmi Buds 6 Pro jen za 1 289 Kč (běžně 1 989 Kč)
Robotické vysavače za super ceny
Pokud máte doma rádi uklizeno, ale nechcete všechen volný čas trávit s mopem v ruce, Xiaomi přišlo s robotickým vysavačem, který za vás práci převezme. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro vysává, mopuje, dokonce se sám čistí a díky inteligentnímu mapování se neztratí ani v bytovém labyrintu. Pro ruční úklid je tu pak Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max.
- Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro jen za 9 389 Kč (běžně 11 289 Kč)
- Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max jen za 5 189 Kč (běžně 5 989 Kč)
Ve svém domě se potřebujeme cítit vždy bezpečně, proto Xiaomi přišlo s řešením, které vám dá klid i přehled. Xiaomi Smart Camera C400 je chytrá IP kamera, která zvládne sledovat dění doma i venku. Nabízí ostrý obraz, noční vidění a jednoduché ovládání přes aplikaci. Instalace je snadná, stačí zásuvka a Wi-Fi.
A pokud hledáte něco praktického do kuchyně, Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L je ideální volba. Zvládne zdravé vaření bez oleje, má velkou kapacitu pro celou rodinu a ovládání přes aplikaci vám umožní nastavit vše i na dálku.
- Xiaomi Smart Camera C400 jen za 999 Kč (běžně 1 239 Kč)
- Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L jen za 1 989 Kč (běžně 2 489 Kč)
