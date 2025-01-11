mobilenet.cz na sociálních sítích

Black Friday je tady. Nejlepší slevy padly na Pixely, Motorolu a Samsung

V Mobil Pohotovosti odstartoval Black Friday a hned od začátku ulovíte několik vybraných telefonů za nejlepší ceny v roce. Skvěle vychází vlajkovky Samsungu, nejnovější Google Pixel 10, bestseller od Motoroly, a dokonce i vybrané iPhony.

Na Galaxy S25 ušetříte až 9 tisíc

Nabídka Black Friday slev na mp.cz se bude v průběhu celého měsíce měnit, ale už teď je rozhodně z čeho vybírat. Skvěle vychází například Galaxy S25, který díky snížené ceně, rekordnímu bonusu a cashbacku ulovíte za rekordních 13 490 Kč, standardní prodejka je přitom 22 490 Kč. A loňskou fanouškovskou vlajkovku Galaxy S24 FE můžete mít jen za 11 tisíc, a navíc si ještě cenu srazit o 800 Kč díky bonusu k výkupu.

Ceny po slevě a využití bonusů:

Samsung Galaxy S25

Pixely levnější až o 5 tisíc

V pořádné slevě jsou taky nejnovější telefony od Googlu – Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL – jejichž cena padla až o 5 000 Kč. U Mobil Pohotovosti si teď můžete všechny i velmi výhodně pronajmout, například Pixel 10 vychází na neuvěřitelných 379 Kč měsíčně a Pixel 10 Pro jen na 469 Kč měsíčně. Za dva roky pronájmu vás tak telefon vyjde jen na polovinu aktuální ceny.

Google Pixel 10 Pro

Nejlepší cena na trhu i zlevněné iPhony

Za nejlepší cenu na trhu teď u Mobil Pohotovosti koupíte skvělou Motorolu Edge 50 Neo, která vychází jen na 5 990 Kč a za tuto cenu momentálně představuje nejvýhodnější telefon ve své cenové kategorii. Nabídne vám trojitou fotosoustavu s 50Mpx hlavním foťákem Sony, 120Hz OLED displej s integrovanou čtečkou otisků, 8GB/256GB paměti, bleskurychlé 68W nabíjení a dokonce i nevídanou odolnost splňující vojenskou normu.

Motorola Edge 50 Neo
