Bizarní problém „chatové segregace“ je smutným odrazem moderní společnosti

Již nějakou dobu jsme v mnoha oblastech svědky nezanedbatelných tlaků vyvíjených na to, aby bylo společenské prostředí dostatečně inkluzivní. Zcela běžně se tak setkáváme s tím, že na mnoha místech účelově vídáme zástupce různorodých etnik, ras, všemožných náboženských vyznání a pohlaví jen proto, aby zde byla zastoupena bez jakéhokoliv hlubšího důvodu či kontextu. Stejně tak se lze ve společnosti setkat s určitou přecitlivělostí, kdy i sebemenší podnět může zafungovat jako rozbuška, která vede k dlouhým sporům či přinejmenším diskuzím o tom, zda je něco společensky přijatelné, či nikoliv. A když k tomu všemu přidáme politiku, je zaděláno na pořádnou zábavu.

V tomto duchu se vede i diskuze o barevnosti mobilních telefonů. Naštěstí se (alespoň prozatím) nejedná o samotné barvy smartphonů, jako takových, kdy je snad vše povoleno (samozřejmě s výjimkou použití pravé kůže), ale o barevnou segregaci v rámci chatovacích aplikací. Jedná se o natolik diskutované téma, že o něm uslyšíte v tvorbě známého rappera Drakea a nespočtu dalších známých osobností. K barevně odlišeným bublinám se nyní měla potřebu vyjádřit i americká senátorka Elizabeth Warren, podle níž zelené bubliny „ničí vztahy“, jak upozornil 9to5mac.com.

Aplikace iMessage a vcelku pochopitelné rozhodnutí Applu si ponechat iMessage (Zprávy) jako něco, co je k dispozici výlučně pro iPhony, paní senátorce stála za natočení minutového videa plného kritiky, jehož účelem je kromě publicity, které se jí nepochybně dostává, výrazná kritika Applu za to, jak ničí vztahy.

It’s time to break up @Apple’s smartphone monopoly.



Also, c’mon, let’s stop leaving green text people out of the group chats. It’s just not right. pic.twitter.com/pr61Idf9yK