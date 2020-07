Apple začne dodávat originální náhradní díly i neautorizovaným servisům v Evropě

Fotografie: ifixit.com

Apple před rokem oficiálně spustil projekt „Independent Repair Provider Program“, který umožňuje i neautorizovaným servisům získat přístup k originálním náhradním součástkám Apple. Program byl zprvu dostupný pouze na území USA, kde jej využilo více než 140 společností.

Nyní se program rozšiřuje i do Kanady a také Evropy, konkrétně do 32 států, jejichž seznam bude zveřejněn na oficiálních stránkách Applu. Do programu se může zapojit jakákoliv společnost, která má zájem o originální náhradní díly a splní podmínky cupertinského výrobce. Apple rovněž zajistí školení techniků, kteří opravy provádí.