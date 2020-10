Apple pokořil nový rekord! iPhony používá více než miliarda uživatelů

Podle analytika Neila Cybarta Apple v předchozím měsíci pokořil rekord v počtu aktivních uživatelů iPhonů. Telefony s logem nakousnutého jablka podle jeho výpočtů v současnosti používá více než miliarda uživatelů. Applu se povedlo dosáhnout tohoto úctyhodného čísla po 13 letech od představení prvního iPhonu.

New @AboveAvalon article:



A Billion iPhone Usershttps://t.co/ZgQlLWJeGp



Apple surpassed the billion iPhone users milestone last month (according to my estimate). Looking ahead, Apple is well-positioned to report record iPhone unit sales as the iPhone upgrade cycle plateaus.