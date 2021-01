Aplikace Google Zprávy možná přestane fungovat na některých telefonech s Androidem

Fotografie: Jan Pospíšil, mobilenet.cz

Na základě rozboru APK (instalačního souboru) aplikace Google Zprávy ve verzi 7.2.203 se odborníkům z XDA-Developers podařilo odhalit zajímavou novinku. V budoucnu by tato základní aplikace pro posílání zpráv totiž nemusela fungovat na zařízeních bez Google služeb, tedy telefonech, které sice využívají Android, ale neprošly certifikací GMS. Mezi tato zařízení spadají smartphony s neoficiálně upravovanými verzemi operačního systému či s odemknutým bootloaderem. Změna by se pochopitelně týkala i novějších smartphonů Huawei/Honor, které Google služby nepodporují. Google tyto zmínky prozatím oficiálně nepotvrdil, ve zdrojovém kódu aplikace se však uvádí termín 31. března, kdy by mělo výše uvedené omezení vstoupit v účinnost.

Stáhnout Google Zprávy