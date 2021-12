Analytik Kuo předvídá zásadní změnu fotoaparátů u příští generace iPhonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco se většina výrobců chytrých telefonů předhání v tom, kdo implementuje senzor s co nejvyšším rozlišením, Apple zůstává věrný osvědčeným 12 megapixelům, které u novějších modelů využívá u všech zadních, ale také u čelní kamerky. I přes toto dnes již „průměrné“ rozlišení však dokáže, zejména díky post-processingu snímků, zprostředkovat vysoce kvalitní fotografie.

Podle analytika Kua, který se vyjádřil pro macrumors.com, však v příštím roce nastane čas na změnu a dojde k navýšení počtu megapixelů. Konkrétně u iPhonů 14 Pro mají mít hlavní snímače 48 Mpx. Navzdory tomu mají mít výsledné fotografie stále 12 Mpx, a to díky vcelku běžné technologii pixel-binning, tedy skládání několika pixelů do jednoho většího „superpixelu“. Kuo se rovněž domnívá, že by Apple mohl přidat možnost fotit i v nativním 48Mpx rozlišení pro případ, kdy by si uživatelé přáli zachytit více detailů. V roce následujícím u další generace iPhonů (tzn. iPhonů 15) bychom se dokonce mohli dočkat teleobjektivu typu periskop, jenž by měl přinést podstatně větší než současné 3× přiblížení.