Nákup nového iPhonu či iPadu může být spojen s nutností pořízení napájecího adaptéru. A právě Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter se v tomto ohledu jeví jako ideální možnost, jak zabít dvě mouchy jednou ranou. Díky dvěma USB-C zvládne nabíjet dvě zařízení najednou. Jeho cena je však ambiciózní, a tak se nabízí otázka, zda se koupě vyplatí.

V nabídce příslušenství pro zařízení Apple najdeme řadu produktů různých kategorií, samozřejmě nechybí ani napájecí adaptéry. Předností modelu Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter je, jak je patrné již z názvu, dvojice USB-C a 100% kompatibilita s produkty Apple.

Technické parametry Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter

Výstupy 1× USB-C PD (20 V/1,75 A, 15 V/2,33 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A – 35 W max.) 1× USB-C PD (20 V/1,75 A, 15 V/2,33 A, 9 V/3 A, 5 V/3 A – 35 W max.) Maximální souhrnný výkon 35 W Cena 1 790 Kč

Obsah balení: adaptér a manuály

Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter

základní dokumentace

Konstrukční zpracování: dvě části, jeden adaptér

Adaptér je věrný designovému jazyku Applu, což znamená, že je z lesklého bílého plastu a je relativně kompaktní. Bílé jsou dokonce i „jazýčky“ USB-C, což jen podtrhuje známý fakt, že si Apple nechává záležet i na detailech. Rozměrově se jedná o kompaktní zařízení, které se bez větších problémů vměstná do dlaně. Stejně tak mám z adaptéru dobrý pocit po stránce kvality konstrukčního zpracování – vše pěkně lícuje a ani hmotnost není nijak limitující, rozhodnutí nasadit lesklou bílou povrchovou úpravu se nicméně váže k ulpívání (viditelných) otisků a také možnosti lesklý plast relativně snadno poškrábat.

Pojďme se však podívat na to zřejmě nejzajímavější, což jsou logicky dvě USB-C. Ty jsou dostatečně daleko od sebe, aby bylo možné použít dva kabely a stále mezi nimi zůstala drobná mezera pro snadnější odpojení jednoho z nich. Přesto by bylo praktičtější, kdyby byly konektory dál od sebe a vzhledem k (ne)vyplněnosti boku adaptéru se také nabízí, že by se sem bez větších problémů mohly vměstnat rovnou konektory tři.

Druhým důležitým prvkem je možnost odpojit samotnou „vidličku“, tedy část, která putuje do zásuvky. Tu lze vyměnit za jinou, což může být (spíše však jen v hypotetické rovině) praktické, pokud hodně cestujete do zemí, kde jsou podporovány jiné typy zásuvek, typicky např. USA nebo Velká Británie. Praktičtější je však zřejmě vzít si s sebou klasickou redukci do zásuvky a do ní si zapojit i další zařízení s potřebou odběru elektřiny ze sítě. Mnohem více by se mi líbila možnost zasunout kolíky dovnitř těla adaptéru, podobně jako to má například „americká“ verze této nabíječky.

Líbilo se nám kompaktní rozměry

líbivý design

možnost měnit koncovky do el. zásuvek

Nelíbilo se nám lesklý bílý plast není příliš praktický

konektory by mohly být dál od sebe

Nabíjení: nutný základ

Testovaný adaptér od Applu je oproti dříve testované nabíječky Epico 140W GAN CHARGER velmi odlišný, což je zřejmé již jen z nabíjecího výkonu, jehož maximum činí 35 W (celkem). Distribuce nabíjecího výkonu probíhá na základě výrobcem poskytovaných informací následovně:

Pokud připojíte MacBook a iPhone nebo iPad, každé z těchto zařízení se bude nabíjet výkonem až 17,5 W.

Pokud připojíte iPhone a iPad, každé z těchto zařízení se bude nabíjet výkonem až 17,5 W.

Pokud připojíte MacBook nebo iPhone a Apple Watch nebo AirPods, MacBook nebo iPhone se bude nabíjet výkonem až 27,5 W a Apple Watch nebo AirPods až 7,5 W.

Nejedná se tedy o příliš oslnivé hodnoty, na druhou stranu je nutné zmínit, že tyto hodnoty jsou pro iPhony (včetně nejnovějších modelů) stále zcela dostačující. Pozitivní rovněž je, že lze tímto adaptérem nabíjet MacBook, ovšem pro rychlé nabití by samozřejmě bylo vhodné disponovat spíše 70W či 96W adaptérem. V případě 35W bude v závislosti na tom, jaký MacBook máte a jakou činnost na něm vykonáváte, tento výkon stačit třeba jen k udržování stavu baterie či pozvolnému nabíjení.

Vzhledem k menším rozměrům se přímo nabízí, aby tento adaptér využíval technologii GaN, neboť by tak mohl při zachování rozměrů nabídnout výrazně vyšší nabíjecí výkon. Tak tomu ale bohužel není, jedná se tak o jedno z mnoha „konzervativních“ příslušenství od Applu za relativně vysokou cenu. Pozitivní je alespoň podpora standardu Power Delivery, tudíž vám nic nebrání v tom s tímto adaptérem nabíjet i jinou kompatibilní elektroniku.

Líbilo se nám podpora Power Delivery

možnost nabíjet dvě zařízení najednou

Nelíbilo se nám nižší nabíjecí výkon

Zhodnocení: nemá to jednoduché

Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter působí poměrně kontroverzně, neboť si lze za stejnou (oficiální, Applem stanovenou) cenu pořídit 70W adaptér stejné značky, i když jen s jedním USB-C. Za stejné či ještě nižší peníze lze pak zakoupit výrazně výkonnější GaN adaptéry, a to například Motorola TurboPower 125W USB-C za zhruba tisíc korun. Testovaný adaptér od Applu tak mohu doporučit snad jen skalním fanouškům značky, ovšem i ti by udělali lépe, kdyby se raději porozhlédli jinde.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz