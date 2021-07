5 měsíců čekání. Sony Xperia 5 III se do Evropy dostane zřejmě až v září

Fotografie: Sony

V letošním roce Sony představilo pouze tři novinky, a to Xperii 1 III, Xperii 5 III a Xperii 10 III. Do prodeje na českém trhu se od dubna, kdy byl zmíněný trojlístek představen, dostala jen poslední jmenovaná. Na ostatní dvě, které jsou špičkově vybaveny, nadále čekáme. Dle informací fonearena.com se navíc čekání vůbec neblíží ke konci. Japonský výrobce se nedokáže vymanit z toho, že má velké problémy nové telefony dostat do prodeje.

Xperia 5 III je od pohledu spíše menším mobilem, který po vzoru svých předchůdců padne velmi dobře do ruky. Přesto má velmi dobrou výbavu se špičkovým procesorem či OLED displejem. Jedinou výraznější kaňkou na kráse zůstává absence bezdrátového nabíjení. Dle nejnovějších informací začne prodej Xperie 5 III na evropských trzích až v září, což je 5 měsíců po oficiální premiéře. Cena má činit 999 eur, což je v přepočtu zhruba 26 tisíc korun. Závěrem dodejme, že nejvybavenější Xperia 1 III má stát 1 299 eur, což je přibližně 33 tisíc korun.