Zbrusu nové Realme 7 v redakci: elegán s 90Hz displejem

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Realme před malou chvílí oficiálně představilo pro český trh své nedávné novinky Realme 7 a Realme 7 Pro, které se již brzy začnou v tuzemsku prodávat. V krátkém sledu jsme se dočkali dalšího telefonu střední třídy. Na jaře výrobce začal s modelem Realme 5, následně přišla řada na Realme 6 a předvánoční trh stíhá i její nástupce, který se již několik dní vyhřívá v naší redakci.

Čím vás novinka zaujme?

Na první pohled vás upoutá zadní strana, kde se Reame tradičně snaží vymyslet alespoň něco trochu nového. Tentokrát jsme se dočkali spíše matných ploch, která záda rozdělují v poměru zhruba 2:1. V lesklejším pruhu je například modul fotoaparátů či logo výrobce. Výsledný dojem v kombinaci s kovově modrým odstínem je velmi dobrý.

Telefon se dobře drží v ruce, je velmi tenký a má zaoblené boky. Celou čelní stranu pro sebe zabírá 6,5palcový IPS displej s 90 Hz. Plynulost je nádherná a lze si nastavit, zda má telefon obnovovací frekvenci řídit sám, nebo si vynutíte 90 Hz. V levém horním rohu zobrazovače je malý průstřel pro čelní fotoaparát, avšak během běžného používání si jej téměř ani nevšimnete.

Na displeji je od výrobce nalepena ochranná fólie, což je jistě fajn, ale pokud zvolíte ovládání prostředí formou gest, budete ji proklínat. Okraje jsou totiž poměrně ostré a komplikují provádění gest tahem zleva i zprava.

Výkon, kam se podíváte

Realme se i ve střední třídě snaží uspokojit náročnější uživatele, tomu odpovídá hardwarová výbava. Nasazen je procesor Helio G95 společně s 8GB operační pamětí. Výsledný výkon stačí spolehlivě na hrání takřka jakýchkoliv her. Omezovat vás nebude ani úložiště, 128 GB je více než dost, přičemž po prvním zapnutí zbývá zhruba 112 GB pro vás. Pakliže by vám to stejně nestačilo, můžete do telefonu vložit paměťovou kartu, která nezabere ani jeden slot pro nano SIM karty.

Benchmark testy

Prostředí má pod palcem Android 10 s nadstavbou od Realme. Ta mění grafickou podobu, ale nijak zásadně, zorientujete se rychle. Během prvotního spuštění máte možnost měnit design ikonek k obrazu svému. Potěší celkem nové bezpečnostní záplaty platné k 1. srpnu.

Slušný výkon nabízí i nabíječka s 30 W. Nejde o tak působivou hodnotu jako u Realme 7 Pro, přesto budete jen obtížně hledat telefon ve střední třídě, který se nabije rychleji. K úplnému nabití totiž dojde za pouhých 65 minut. Spolehnout se můžete také na velmi solidní výdrž, která se díky 5 000mAh baterii pohybuje kolem 2 dní.

V hlavní roli 48 megapixelů

Žádný nový telefon dnes nemůže sázet na málo fotoaparátů. Realme 7 má na zadní straně celkem čtyři. Hlavní snímač má 48 megapixelů, a to navzdory tomu, že výrobce na oficiálních indických stránkách uvádí 64 megapixelů. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát se záběrem 119°, makro fotoaparát se 2 megapixely a schopností fotit od 4 centimetrů a nakonec ještě monochromatický snímač pro práci s hloubkou ostrosti. Pátý fotoaparát je na čelní straně a pořídí vám 16megapixelové selfies.

Krátce se podíváme také na schopnosti záznamu videa. Realme 7 zvládá nahrát 4K video se 30 snímky za vteřinu, případně lze ve Full HD rozlišení nastavit rychlost 60 snímků za vteřinu.

Realme 7 (testovací video) – 4K, 30 FPS

Realme 7 (testovací video) – 1080p, 60 FPS

Realme 7 v redakci testujeme a pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem.