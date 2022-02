Xiaomi Redmi Note 11 v prodeji! Získejte slevu 800 Kč a dárky zdarma

Fotografie: CZC.cz

Tak konečně jsme se dočkali. Nová řada smartphonů Xiaomi Redmi Note 11 vstoupila na český trh a bude se velmi agresivně rvát o středně náročné zákazníky. Lákadlem je v této cenové kategorii hlavně 50Mpx foťák se čtyřmi čočkami a rychlý 90Hz displej.

Čínský gigant představil řadu Redmi Note 11 už v roce 2021, ale až 17. února se v České republice začaly prodávat první modely. Jde o základní verze s RAM 4 GB a kapacitou úložiště 64 nebo 128 GB. A protože každá verze se dělá v barvách Graphite Grey, Star Blue a Twilight Blue, celkem si teď můžete vybrat ze 6 modelů. Výkonnější modely 11S se v ČR začnou prodávat 7. března a modely Pro a Pro 5G až 4. dubna. Ale zpět k základním verzím…

Nakupte do 20. 2., ušetřete 800 Kč a získejte 2 dárky

Jestli vám nový Redmi 11 padl do oka (a nedivili bychom se), s nákupem příliš neotálejte. Samozřejmě si vše promyslete, přečtěte si něco o specifikacích níže, ale pro několik prvních zákazníků si Xiaomi společně s prodejci připravilo zajímavou slevu. Od čtvrtka 17. do neděle 20. února 2022 telefony pořídíte třeba na CZC.cz za sníženou cenu 4 490 Kč (64 GB) a 4 990 Kč (128 GB). Ušetříte tak v obou případech pěkných 800 Kč! Od pondělí 21. února se cena změní na 5 290 Kč a 5 790 Kč, což je ale stále velmi zajímavá nabídka.

Tím zaváděcí akce nekončí, ještě tu jsou dvě lákadla: K telefonům zakoupeným od 17. února do 16. března 2022 dostanete zdarma opravu displeje (pojištění) na 6 měsíců, která začíná platit dnem nákupu a vztahuje se na opravu nebo výměnu prasklého či jinak poškozeného displeje. Ke každému zakoupenému telefonu pak ještě dostanete zdarma 2 měsíce předplatného YouTube Premium, přičemž kód můžou uplatnit všichni noví uživatelé až do 1. března 2023. Využít nabídku můžete zde.

Proč je Redmi Note 11 postrachem konkurence?

Protože už minulé řady Redmi si na trhu s chytrými telefony střední třídy vybudovaly výbornou pověst a zákazníci je nakupovali jako o život. Také nové modely z řady 11 nabízejí skvělý poměr cena/výkon. Xiaomi Redmi Note 11 vypadají výborně vnějším zpracováním, ale i designem operačního systému – běží na Android 11 s nadstavbou MIUI 13, u níž je patrná inspirace iOS od Applu.

Jak už jsme zmínili, prvním výrazným prvkem výbavy je fotoaparát se čtyřmi čočkami a maximálním rozlišením 50 Mpx. Jde o rozlišení hlavního senzoru; další mají 8 Mpx (širokoúhlý), 2 Mpx (makro) a 2 Mpx (hloubkový senzor). Přední selfie kamera s rozlišením 13 Mpx je zapuštěna do displeje, takže při používání telefonu skoro není vidět. Nejedná se vyloženě o fotomobil, ale video i fotky pořizuje Redmi Note 11 více než uspokojivé.

Vše si vychutnáte na 6,43″ AMOLED displeji s Full HD+ rozlišením (2400 × 1080 px). Na obrazovce s poměrem 20:9 vypadají výborně širokoúhlé fotografie, video, ale i hry. O nadstandardně plynulý pohyb se stará obnovovací frekvence 90 Hz, která v této cenové kategorii ještě stále není standardem, a mohla by tak být ve srovnání s konkurencí klíčovým argumentem právě pro Xiaomi.

Všechny parametry najdete v detailech telefonů Redmi Note 11, takže na tomto místě zmíníme jen to nejdůležitější. Paměť RAM 4 GB vám společně s procesorem Snapdragon 680 zaručí plynulý chod systému a hraní méně náročných her. Kapacita baterie je 5000 mAh a podporuje rychlé 33W nabíjení přes USB-C. Potěší podpora duální SIM karty a microSD karty až do kapacity 1 TB. Z dalších funkcí využijete třeba platbu přes NFC, čtečku otisku prstů nebo odemykání skenováním obličeje. Tělo telefonu je z prémiového plastu.

Náročnější uživatelé si počkají

Modely Pro a Pro 5G, které se mají v ČR začít prodávat až 4. dubna, budou mít větší displej s úhlopříčkou 6,67″ a s lepší obnovovací frekvencí (120 Hz). Verze Pro dostane výkonnější procesor MediaTek Helio G96, a verze Pro 5G dokonce Snapdragon 695, který zastupuje procesory s podporou zpracování 5G sítě. Hlavní fotoaparát oslní 108 Mpx a telefony budou podporovat ultrarychlé nabíjení 67 W.

