Xiaomi přislíbilo 4letou podporu pro své klíčové modely 12 a 12 Pro

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi včera globálně prezentovalo novinky 12 a 12 Pro, které se alespoň prozatím stávají nejlépe vybavenými kousky výrobce. Na tiskové konferenci přišla na řadu i slova týkající se softwarových aktualizací. Xiaomi potvrdilo, že se novinky mohou těšit na 3 roky hlavních aktualizací systému Android. To v praxi znamená, že by se na telefonech měl objevit Android 13, 14 a také 15. To je rozhodně velmi potěšující zpráva a jde ruku v ruce s tím, jak podporu prodlužují i mnozí další výrobci.

Hlavními aktualizacemi však podpora výše zmíněných modelů nekončí. Ještě o rok déle budou vydávány bezpečnostní aktualizace, což znamená podporu v délce 4 let. Skončit by měla na přelomu let 2025 a 2026.

Kromě vlajkových modelů se včera představila i úplná novinka Xiaomi 12X, avšak té se velkorysé softwarové podpory nedostane, což je velká škoda. Zejména proto, že má nesmyslně zastaralý Android 11 a v praxi to znamená, že s ním výrobce pravděpodobně příliš nepočítá.

Přejít do katalogu Xiaomi 12 256 + 12 GB Rozměry 152,7 × 69,9 × 8,2 mm , 180 g Displej Super AMOLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh