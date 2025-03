Vyhrajte skvělé Xiaomi Watch S4 v naší nové soutěži!

Zadání soutěžní otázky a správnou odpověď naleznete pouze v mobilecastu #special, který byl zaměřen na fotografické dovednosti Xiaomi 15 Ultra. Nikde jinde zadání ani správnou odpověď nenajdete. Stream si můžete pustit na YouTube i zpětně. Správnou odpověď je nutné do formuláře zapsat do doby ukončení soutěže (do 24. 3. 2025 23:59 hod.).