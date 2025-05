„Vygooglovat si to“ už zkrátka nestačí, odliv uživatelů může zastavit AI Mode

Fotografie: Google

S příchodem vyhledávače Google nastala doslova revoluce – namísto prohledávání knih a záznamů jste se rázem stali chodící encyklopedií, která má prakticky všechny informace na dosah ruky. S tím, jak Google rostl, se museli uživatelé naučit informace hledat podobně jako dříve v knihách – ne každý zdroj byl totiž dostatečně podrobný, ale i důvěryhodný. Další velká revoluce přišla s AI asistenty, například ChatGPT. Proč revoluce? Uživatelé si zvykli, že si už nic „googlovat“ nemusí – stačí zadat dotaz a je to, včetně zdrojů a dalších propojení.

Ano, Googlu trochu ujel vlak – ano, má své Gemini, ale Google jako takový začal trochu strádat. A jak to vyřešit? No přece tak, že to nejlepší z AI integrujete přímo do vyhledávače, tedy na místo, na které jsou uživatelé zvyklí. Nová dovednost ponese označení AI Mode a půjde o umělou inteligenci, která kromě relevantních zdrojů nabídne také to nejlepší z vyhledávání samotného – pestrost zdrojů.

AI Mode samozřejmě pronikne i do nakupování – už nyní mnozí využívají Google Lens, ovšem s příchodem AI Mode bude vyhledávání produktů ještě sofistikovanější, protože Googlu zkrátka přesně napíšete, co hledáte. Google tuto novinku demonstroval například na výběru nábytku, kdy AI Mode zajistí výběr vhodného i podle toho, zda doma máte děti, domácí mazlíčky, nebo preferujete vybranou barvu či kombinaci. Google zde samozřejmě těží z extrémního množství dat, které bezesporu má – a nebojí se je použít.