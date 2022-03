Vodafone daruje ukrajinským uprchlíkům více něž 1 500 telefonů s nabitou SIM kartou

Fotografie: Vodafone

Sbírka Mobily pro Ukrajinu probíhala v prodejnách Vodafonu od 1. do 7. března. Kromě veřejnosti se zapojilo celkem 99 firem a organizací, které uspořádaly interní sbírku mezi zaměstnanci nebo darovaly telefony ze svého majetku. Někteří z nich nakoupili pro tyto účely zcela nové přístroje za desetitisíce korun.

Vybrané telefony následně putovaly do pražských Stodůlek, kde prošly rukama dobrovolníků z Vodafonu. „Každý z odevzdaných telefonů jsme zkontrolovali, nabili, otestovali volání, uvedli do továrního nastavení, opatřili předplacenou SIM kartou v hodnotě 500 Kč a letáčkem v ukrajinštině. Prostřednictvím Organizace pro pomoc uprchlíkům a Arcidiecézní charity Praha je předáme válečným uprchlíkům, kteří už dorazili nebo v následujících dnech dorazí do České republiky,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu. A dodává: „Netušili jsme, co můžeme od takové výzvy čekat. A už vůbec jsme nepočítali s emocemi, které celou akci doprovázely. Jsme nadšení, že společnými silami můžeme pomoci tolika lidem zůstat ve spojení a usnadnit jim jejich velmi složitou situaci v dočasném domově.“

Vzkazy v ukrajinštině a dárky „pro děti na hraní“

Během třídenní práce dobrovolníci zažili spoustu emotivních momentů. U telefonů běžně nacházeli ručně psané dopisy, některé dokonce v ukrajinštině, s vyjádřením podpory. Několik mobilů také bylo přednastavených do ukrajinského jazyka nebo mělo tapetu s ukrajinskou vlajkou. Výjimkou nebyly ani různé drobnosti nebo sluchátka, či dokonce pár tabletů se vzkazem „pro děti na hraní”.

Všechny krabice s darovanými telefony prošly také rukama skladníků, mezi nimi i těch, kteří pocházejí z válkou zasažené Ukrajiny. „Když jsem viděl to obrovské množství balíků, velmi mě to dojímalo. Velice rád bych poděkoval nejen Vodafonu, ale i všem dárcům, za obrovskou podporu pro mé krajany,“ říká Serhii Vlasenko, vedoucí skladu ve Vodafonu. Telefony do sbírky přitom ještě stále přicházejí, výsledný počet předaných telefonů se SIM tedy bude ještě vyšší. „Z celého srdce děkujeme všem – firmám i jednotlivým anonymním dárcům, kteří nelitovali cesty do prodejny a nezřídka věnovali kvalitní, nebo dokonce úplně nové telefony. A velký dík patří i našim kolegům a kolegyním, kteří neváhali a zapojili se do kontroly a kompletace telefonů,” dodává ke sbírce Zuzana Holá.

Druhý život i pro nefunkční telefony

Vodafone akci Mobily pro Ukrajinu spojil i s možností odevzdat rozbitý nebo nefunkční telefon k odborné recyklaci. I této výzvy využilo obrovské množství lidí a dalších zhruba 1 400 telefonů tak už nebude ležet v zásuvkách, ale nalezne nové využití.

Vodafone standardně peníze získané za recyklaci věnuje Nadaci Vodafone na podporu technologických inovací s pozitivním společenským dopadem. V tomto případě však udělá výjimku a finance z dalšího využití těchto telefonů věnuje také na podporu ukrajinských uprchlíků v ČR.