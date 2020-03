Vlajkové Xiaomi Mi 10 (Pro) dorazí na globální trh 27. března

Twitterový příspěvek, který se objevil na oficiálním účtu čínského výrobce Xiaomi , nasvědčuje tomu, že se vlajková řada Mi 10 dostane na globální trh co nevidět. Dvojice telefonů vybavená nejnovějším čipsetem Snapdragon 865, 90Hz displejem nebo 108Mpx fotoaparátem, si odbude svou premiéru již 27. března 2020.

Enough waiting!



See you on March 27th!



Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth