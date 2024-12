V rytmu kruhové světla, kterým láká nové Vivo Y29

Fotografie: Vivo

Vivo představilo novinku nižší třídy Y29. Zaujmou netradiční barevné možnosti, které představují fialový a hnědý odstín. Tloušťka se pohybuje kolem 8 mm a displej se rozhodně nedrží při zemi, alespoň co se úhlopříčky týče. Jedná se o IPS panel s 6,68", základním HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální hladina jasu dosahuje 1 000 nitů. Stojí za zmínku také mírně zvýšená odolnost IP64 a certifikace MIL STD-810H. Potěší přítomnost stereo reproduktorů.

V útrobách mobilu tepe Dimensity 6300, díky kterému nechybí podpora 5G. Potěší 8GB RAM a velkorysé 256GB úložiště, které v této cenové hladině rozhodně není obvyklé. Telefon navíc podporuje až 1TB paměťové karty. Dostalo se též na Android 14, o jehož zabezpečení se stará čtečka otisků prstů na pravém boku zařízení.

Záda telefonu jsou domovem pouze dvou fotoaparátů, ale příliš se netěšte, není moc na co. Hlavní snímač má sice lákavých 50 Mpx, nicméně zbývající snímač je jen do počtu. Jde totiž o 0,08Mpx pomocný fotoaparát. Výčet pak zakončuje samozřejmě čelní kamerka, tentokrát s 8 Mpx. Za zmínku však stojí nejen přítomnost klasické LED diody, ale dále i kruhového LED světla, které umí svítit různými barvami a dosvítit scénu. Navíc umí notifikovat na nové události, případně blikat do rytmu přehrávané hudby.

Radost udělá solidní baterie s kapacitou 5 500 mAh, stejně tak svižné 44W drátové nabíjení. Nechybí podpora NFC, což znamená, že s mobilem můžete bezkontaktně platit. V tuto chvíli ještě nebylo oznámeno, kdy začne prodej Viva Y29, a neznáme bohužel ani cenu.