Už žádné Mi. Xiaomi zjednoduší pojmenování svých produktů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi dospělo do bodu, kdy chce na globální úrovni komunikovat srozumitelněji, i v otázce pojmenování produktů. O poměrně zásadní změně informuje gsmarena.com. Z nových produktů Xiaomi vypadne tolik typické označení „Mi“ a budou nazývány jednoduše Xiaomi či Redmi. Druhé jmenované označení má zastřešit produkty pro mladé s novými technologiemi, ale s příznivější cenou.

Ledacos naznačovaly již nedávné novinky Xiaomi, u kterých označení „Mi“ chybělo. Jde o prémiový kousek MIX 4 a také tablety řady Pad 5. Prvními novinkami, které přijdou po oficiálním oznámení změny, by se mělo stát duo telefonů 11T a 11T Pro. To by se mohlo představit již v polovině září.