Už od dubna Google ví o zranitelnosti stovek milionů uživatelů, dodnes je aktuální

Check Point Research varuje před známou zranitelností CVE-2020-8913, která se stále ukrývá v mnoha aplikacích v obchodě Google Play. Hackeři mohou s její pomocí vkládat škodlivé kódy do zranitelných aplikací a špehovat uživatele nebo krást data a finance.

A new #vulnerability for the @GooglePlay Core Library was revealed in April. High profile @Android apps are still exposed via a CVE- 2020-8913. @_CPResearch_ tells us why this is relevant and how to protect yourself. https://t.co/AA9QpkTdGo @GooglePlayDev pic.twitter.com/G20t6xrnSy