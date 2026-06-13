Trumpův kýčovitý telefon T1 je jen „překrytované“ HTC z roku 2024

Telefon Trump Mobile T1 měl být jedním z nejvýraznějších amerických smartphonů poslední doby, minimálně podle marketingu. Jenže jak ukazuje rozborka iFixitu, realita je o poznání méně pompézní. Podle detailního teardownu totiž nejde o zcela nový telefon, ale o zařízení, které je po hardwarové stránce téměř totožné s HTC U24 Pro. Na zjištění upozornil server The Verge a samotný iFixit vše ověřoval nejen klasickým rozebráním, ale také pomocí CT skenu.
iFixit se k telefonu dostal ve spolupráci s NBC, která měla k dispozici mediální vzorek Trump Mobile T1. Vedle něj si technici připravili také HTC U24 Pro a oba modely porovnali velmi důkladně. Už první snímky z CT skeneru podle iFixitu ukázaly, že vnitřní uspořádání obou telefonů je prakticky stejné. Následné rozebrání ukázalo stejný tvar součástek, stejné rozmístění komponent, stejné šroubky i velmi podobné konstrukční řešení.
Zlatý kabát, známé vnitřnosti
Největším důkazem podobnosti byla výměna základní desky. iFixit vložil desku z HTC U24 Pro do těla Trump Mobile T1 a výsledný „Frankenstein“ telefon se rozběhl. To je poměrně silný důkaz, že nejde jen o podobný design, ale o skutečně velmi blízký, prakticky totožný hardware. The Verge proto píše, že T1 Phone je funkčně identický s HTC U24 Pro.
Rozdíly mezi oběma modely samozřejmě existují, ale podle zjištění iFixitu jsou spíše kosmetické. U Trump Mobile T1 se lehce změnila pozice blesku, upravený je také vzor otvorů u reproduktoru a jiný je dodavatel paměťového čipu. Zatímco u testovaného HTC U24 Pro šlo o čip od SK Hynix, Trump Mobile T1 používá řešení od Micronu. Parametrově však má jít o stejnou konfiguraci, tedy kombinaci 12GB LPDDR5 paměti a 512GB úložiště.
Zajímavější rozdíl se týká baterie. Trump Mobile T1 má článek s kapacitou 19,35 Wh, zatímco HTC U24 Pro používá baterii s hodnotou 17,23 Wh. Baterie v T1 má být vyrobena na Filipínách společností Newlix Mfg Inc. „Na papíře“ tedy T1 v této oblasti působí lépe, jenže současně podporuje pouze 30W nabíjení. HTC U24 Pro zvládá podle iFixitu 60W nabíjení a také přibalený adaptér u HTC má výkon 60 W, zatímco T1 dostal 30W nabíječku.
Americký příběh dostává trhliny
Právě původ telefonu je na celé věci nejzajímavější. Trump Mobile T1 byl marketingově spojován s americkým původem a americkými hodnotami, jenže rozborka ukazuje, že většina konstrukce vychází z hotového zařízení, které má velmi blízko k HTC U24 Pro. The Verge připomíná, že HTC už dříve uvedlo, že nevyrábí telefony pro třetí strany, ale zároveň neupřesnilo detaily výroby samotného U24 Pro.
iFixit se domnívá, že oba telefony mohly vzniknout u stejného ODM výrobce, tedy společnosti, která navrhuje a vyrábí zařízení pro jiné značky. To by vysvětlovalo, proč se T1 a HTC U24 Pro podobají nejen navenek, ale také uvnitř. Podle iFixitu je pravděpodobné, že šasi, displej a velká část telefonu pochází ze stejných výrobních linek, přičemž případná americká kompletace se mohla týkat jen vybraných částí.
Rozborka zároveň nevyznívá pro telefon příliš lichotivě ani z pohledu opravitelnosti. iFixit oběma modelům udělil skóre 3/10. Důvodem není jen samotná konstrukce, ale hlavně absence veřejně dostupných servisních manuálů a oficiálních náhradních dílů. U podobných ODM telefonů navíc bývá problémem i nejistá softwarová podpora, což z dlouhodobého hlediska snižuje jejich atraktivitu.
Trump Mobile T1 tak po rozborce působí méně jako nový americký smartphone a spíše jako „pozlacené“ HTC U24 Pro s několika kosmetickými změnami. Největší praktickou odlišností je větší baterie, za kterou ale uživatel zaplatí pomalejším nabíjením. Pro zákazníky je tak hlavní otázkou, zda jim branding Trump Mobile a zlaté provedení stojí za to.