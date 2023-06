Tak velkou RAM byste nečekali. Nubia Red Magic 8S Pro bude oslňovat

Herních telefonů na trhu příliš není, ale mezi tu hrstku jednoznačně spadá řada Red Magic od Nubie, která je spjata s výrobcem ZTE. V nejbližší době dojde k představení novinky Red Magic 8S Pro, u které společnost potvrdila, že ji bude pohánět špičkový procesor Snapdragon 8 Gen 2. Ten by však neměl být hlavním marketingovým lákadlem.

Známý informátor Ice Universe totiž přinesl informaci, že ve výbavě chystané novinky se má vyjímat 24GB RAM. Ano, čtete správně, takto velká paměť v telefonech ještě nebyla. Mnozí ji možná nemají ani ve svém notebooku. Je nasnadě, že v mobilním telefonu nemá tak velká operační paměť pořádné využití a půjde spíše o demonstraci toho, co výrobce zvládne. Vyvstává otázka, zda 24 GB bude skutečných, nebo docílených kombinací klasické a virtuální RAM. Pravděpodobněji se jeví to, že skutečně půjde o reálnou operační paměť, protože starší Nubia Red Magic 7 Pro měla 18GB RAM.

