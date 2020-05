T-Mobile v prvním čtvrtletí 2020: počet poslaných SMS meziročně vzrostl o 45,8 %

Fotografie: T-Mobile.cz

První čtvrtletí 2020 bylo pro nás všechny náročné kvůli koronavirové krizi. T-Mobile CZ se zaměřil na podporu koncových i firemních zákazníků svými službami: mimo jiné nabídl neomezená mobilní data zdarma, vylepšil televizní nabídku a pomáhal nevládním organizacím, zdravotním či sociálním institucím se zajištěním potřebného připojení k internetu. TMCZ se navíc podařilo udržet pozitivní ekonomickou trajektorii zahájenou v loňském roce, přičemž se ukázalo, jak důležité jsou telekomunikační služby nejen v této náročné době. Nicméně významnější dopady nouzového stavu očekává v následujících měsících, jak stojí v tiskové zprávě.

„Krize ukázala, do jaké míry je naše společnost závislá na vysoce kvalitních telekomunikačních službách. Jsme velmi hrdí na nasazení každého našeho zaměstnance i našich dodavatelů v podpoře zákazníků,“ říká Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile CZ a Slovak Telekom a dodává: „Navzdory významnému dopadu, jímž nová situace ovlivňuje naše podnikání, jsme v budoucnu odhodláni pokračovat v investicích v České republice, především pak do sítí a do zlepšování služeb. Naše odvětví je ve srovnání s dalšími odolnější, a my si uvědomujeme, jak důležité je v investování do budoucnosti pokračovat.“

Vedle reakce na aktuální situaci se T-Mobile snažil pokračovat v zavádění celostátní optické sítě a v březnu dosáhl měsíčního rekordu v počtu FTTH připojení. Celkem operátor v prvním čtvrtletí připojil 10 300 domácností, nejvíce pak v Praze, Mělníku, Ústí nad Labem a Šumperku.

Zákazníci

Mobilní služby: K 31. březnu 2020 využívalo mobilní služby T-Mobile téměř 6,3 milionu zákazníků, přičemž rozdělení mezi smluvními a předplacenými základnami zůstává víceméně stejné: 57 % z celkového počtu tvoří smluvní zákazníci, 42 % majitelé předplacených karet. Počet M2M SIM karet meziročně vzrostl o 14 % na 512 000 a představuje 8 % z celé zákaznické báze.

Vysokorychlostní pevné připojení: V prvním čtvrtletí roku 2020 využilo pevné služby, včetně xDSL, Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky 350 000 zákazníků, tedy o 27,7 % více než ve stejném období roku 2019.

TV: Televizní služby T-Mobile používá téměř 171 000 zákazníků, tedy o 69,3 % meziročně více.

V tisících Q1 2019 Q1 2020 Meziroční změna (zaokrouhleno) Zákazníci – mobilní služby 6 186 6 267 1,3 % - Tarifní 3 580 3 602 0,6 % - Předplacené karty 2 156 2 153 -0,1 % - M2M 449 512 14,0 % Noví zákazníci – mobilní služby -2 2 n/a - Tarifní 21 11 -47,6 % - Předplacené karty -32 -20 n/a - M2M 10 12 20,0 % Zákazníci – fixní broadband 274 350 27,7 % Zákazníci – TV 101 171 69,3 %

Provozní výsledky

Provozní výsledky byly silně ovlivněny stavem nouze: lidé využívali telekomunikační služby intenzivněji, aby byli v kontaktu se svými rodinami a přáteli, měli přístup k potřebným informacím nebo aby na dálku pracovali a studovali.

Spotřeba Q1 2019 Q1 2020 Meziroční změna (zaokrouhleno) Minuty (milion) 2 934 3 224 9,9 % SMS (milion) 973 1 419 45,8 % Data (TB) – mobilní síť 15 566 32 666 109,9 % Data (TB) – konvergované služby 65 396 104 646 60,0%

Počet volaných minut se meziročně zvýšil o 9,9 %, počet SMS o 45,8 % na 1,4 miliardy. Objem přenesených dat rostl ještě výrazněji: celkový datový provoz vzrostl meziročně o 60 %, objem čistě mobilních dat se ve srovnání se stejným obdobím 2019 více než zdvojnásobil.

Finanční ukazatele

Přes výjimečnou situaci dosáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru v Q1 2020 více než 6,8 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,1 %. Výsledky potvrzují pozici jedničky na českém trhu.