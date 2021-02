T-Mobile na 2 měsíce zlevňuje internetovou, satelitní i optickou TV

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pořídit si televizi od T-Mobile je teď ještě o něco výhodnější, jak se lze dočíst v tiskové zprávě operátora. Od dnešního dne čeká na všechny nové uživatele TV služeb na dva měsíce 50% sleva z pravidelného paušálu. Od tarifu S výše pro internetovou, satelitní a optickou TV. Aby T-Mobile potěšil nejen nové i stávající zákazníky zařadí navíc T-Mobile od 2. února do konce března do tarifu S sportovní kanály Premier Sport HD a Nova Sport 2 HD. Ve Videotéce se pak výrazně rozšíří nabídka titulů dostupných zdarma.

„Velmi nás těší zájem o naši televizní nabídku. Na konci roku jsme přinášeli TV vysílání téměř 190 tisícům zákazníků,“ říká Zdeněk Spurný, manažer služeb pro domácnosti T-Mobile, a dodává: „Abychom brzo pokořili hranici 200 tisíc, připravili jsme zvýhodněnou akci pro nové zákazníky a pro stávající vylepšení programové nabídky a Videotéky.“

Tarif Akční cena Standardní cena Sleva S 199,50 Kč 399 Kč 50 % M 249,50 Kč 499 Kč 50 % L 299,50 Kč 599 Kč 50 % XL 449,50 Kč 899 Kč 50 %

Získat televizi od T-Mobile na dva měsíce za polovinu mohou všichni noví zákazníci, pokud si objednají T-Mobile TV, T-Mobile Optic TV nebo T-Mobile SAT TV od 1. 2. do 31. 3. 2021. Zároveň si od 2. února mohou zdarma vychutnat ten nejlepší fotbal z britských ostrovů, zápasy UFC či Super Bowl na programu Premier Sport HD. A to už v tarifu S, kam T-Mobile do konce března také přidá Nova Sport 2 HD. Kdo dá raději přednost filmovým zážitkům či dokumentům, užije si v únoru a březnu rozšířenou nabídku Videotéky. Ve videotéce bude celá třetina titulů dostupná zdarma.

Pro sledování televize od T-Mobile mohou zákazníci využít internetové připojení, optickou síť, satelitní vysílání nebo svá mobilní zařízení díky jedné aplikaci T-Mobile TV GO. S jednou smlouvou mohou zákazníci sledovat digitální T-Mobile TV přes internet až na dvou set-top boxech a čtyřech dalších zařízeních – Smart TV, notebook, počítač, tablet či telefon. Aplikace T-Mobile TV GO nabízí také sedmidenní archiv a možnost si oblíbené pořady nahrát a uložit až na 30 dnů.