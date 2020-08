Starší telefony Huawei bez aktualizací od Googlu? Aktuálně zřejmě ano

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nové telefony Huawei a rovněž Honor již nenabízejí Google služby a ani aplikace od Googlu. Vše je důsledkem umístění Huawei na černou listinu, což znamená, že s Huawei nemůže obchodovat žádná americká společnost. Toto nařízení vstoupilo v platnost již loni na jaře. Výjimkou byla správa starších zařízení, což umožňovalo udělení dočasné licence pro Huawei, která se čtvrtletně obnovovala. Jejím primárním smyslem bylo poskytnutí času americkým operátorům, aby stihli vyměnit patřičná zařízení pro pokrývání venkovských oblastí, kde se právě na Huawei spoléhali.

Do výjimky však spadaly také mobilní telefony prodávané před 16. květnem 2019. Díky tomu mohl Huawei nejen zrecyklovat spoustu přístrojů, ale současně i poskytovat softwarovou podporu svým mobilním zařízením, a to včetně aktualizací bezpečnostních záplat. Doposud tak vybrané modely mohou mít Google služby v kombinaci s nejnovějším Androidem 10 a aktuálními záplatami.

Jak ovšem uvádí androidcentral.com s odkazem na deník The Washington Post, dočasná licence pro Huawei vypršela a prozatím nebyla obnovena. To by mohlo znamenat, že případné zářijové bezpečnostní záplaty již Huawei do svých telefonů, ve kterých jsou Google služby, nebude moci dostat. Otázkou zůstává, zda američtí operátoři, pro které byla výjimka především připravena, již stihli vyměnit veškeré komponenty, stejně tak, zda například k prodloužení licence dodatečně nedojde.