Soutěžte o skvělý smartphone Motorola One Macro v naší soutěži

Vánoce jsou pryč, ale soutěže na mobilenet.cz pokračují. Díky nám si tak můžete Vánoce prodloužit a získat další skvělý kousek, který jsme pro vás přichystali. One Macro od Motoroly je telefon, který se pyšní výborným fotoaparátem se třemi objektivy. Ať už chcete fotit skupinu lidí, portréty nebo třeba ty nejtitěrnější detaily, tohle je ten pravý společník, na kterého se můžete absolutně spolehnout. Makro objektiv vám přiblíží obraz až pětkrát tolik, co ostatní telefony. U portrétů si zase můžete rozmazat pozadí, aby vyniklo to nejdůležitější.

Na velikém displeji si užijete sledování filmů i hraní her na maximum a k filmovým nebo herním maratonům přispěje i velkokapacitní baterie s rychlým nabíjením. Smartphone zvládnete ovládat intuitivními gesty a díky povrchu odpuzujícímu vodu ho můžete vytáhnout, i když zrovna prší. Osmijádrový procesor s umělou inteligencí dokáže maximálně zefektivnit používání telefonu a perfektně pracuje i při vysoké zátěži. Zvládne ohlídat i šetrné využití 4 000mAh baterie, ta vám tak bez problému vydrží až 45 hodin při běžné zátěži.

Díky 6,2" HD+ displeji se z telefonu Motorola One Macro stává kapesní kino. Každý film nebo hru si díky úzkým rámečkům můžete vychutnat až do krajů samotného přístroje.

Tento skvělý kousek nyní můžete získat v rámci naší nové soutěže!.

Jak hrát a vyhrát?

Je to jednoduché, stačí správně zodpovědět jednu soutěžní otázku. Pokud budete mít štěstí, za pár dní vylosujeme právě vás! Správné odpovědi hledejte na stránkách Motoroly.

Soutěž probíhá od 27. 12. 2019 20:00 hod. do 3. 1. 2020 23:59 hod. Nezapomeňte si pročíst také kompletní kompletní pravidla soutěže, která naleznete zde.

Soutěžní formulář

