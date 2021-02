Nová aktualizace vlajkové Xperie 1 II přináší profesionální funkce z Xperie Pro

Sony nedávno zveřejnilo speciální verzi Xperie 1 II s označením Xperia Pro. Telefon zaměřený na profesionální fotografy a tvůrce videa disponuje micro-HDMI a možností propojení s fotoaparátem/kamerou, kdy 4K displej smartphonu poslouží jako vylepšený „hledáček“. Navíc se Xperia Pro chlubí podporou 5G sítí (rychlejším mmWave připojením) a několika softwarovými vychytávkami.

