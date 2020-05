Sony Xperia 1 II bude umět skvěle ostřit, láká ve videích výrobce

Fotografie: Sony

Mobilní telefony Sony Xperia patří ke stálicím většiny trhů, a to navzdory tomu, že jejich prodeje zejména v posledních letech výrazně pokulhávají. Často diskutované jsou v souvislosti s Xperiemi fotoaparáty, na kterých Sony nepochopitelně šetřilo a softwarově jim sráželo kvalitu. To se však nyní postupně mění a zejména nejnovější Xperia 1 II by měla ukázat, co Sony dokáže.

Xperia 1 II se může pochlubit kontinuálním automatickým ostřením, které provádí výpočty automatického ostření a automatické expozice 60krát za sekundu. To umožňuje první nepřetržité sledování automatického ostření společně s expozicí na světě u vysokorychlostního snímání s rychlostí maximálně 20 snímků za vteřinu, což je zvláště užitečné pro fotografování pohybujících se objektů, jako jsou děti nebo zvířata, a rychlých sportů. Tyto vychytávky se výrobce snaží náležitě prezentovat tak, aby oslovil případné zájemce. Nejnověji k tomu použil propagační video.

Ještě mnohem detailněji ukazuje schopnosti Xperie 1 II druhé video, o kterém informuje gsmarena.com. Můžeme vidět práci umělé inteligence a senzoru 3D ToF. Výsledkem je okamžité nepřetržité sledování jakéhokoliv objektu a ostření právě na něj a nikoliv na pozadí. Díky tomuto lze předpokládat, že velmi rychlé a přesné ostření by mělo spolehlivě pracovat i ve zhoršených světelných podmínkách.

Pakliže vás nová Xperia 1 II zaujala, můžete si ji na českém trhu již předobjednat za 32 990 Kč v černé a fialové. Cena je to vskutku vysoká, proto alespoň trochu potěší, že k předobjednávce Sony zdarma přidá kvalitní bezdrátová sluchátka v hodnotě 7 tisíc korun.