Snapdragon 888+ se odhaluje. Bude modernější a oslní rychlejším 5G

Qualcomm dle všeho připravuje inovovaný špičkový procesor, který nese kódová označení SM8450 nebo Waipio. Ve výsledku by se však mělo jednat o Snapdragon 888+, o čemž informuje Evan Blass na Twitteru. Čipset bude postaven na úspornějším 4nm výrobním procesu a lákat bude i na nový modem Qualcomm X65 5G, který nabízí rychlost stahování až 10 Gb/s ve srovnání s 7,5 Gb/s u X60 5G v případě Snapdragonu 888.

"SM8450 is Qualcomm's next-gen premium system-on-chip (SoC). It has an integrated Snapdragon X65 5G Modem-RF system. It is fabricated on a 4nm process." pic.twitter.com/u1GXMhOWBf