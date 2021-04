Sluchátka Realme Buds Air 2 Neo se pyšní dlouhou výdrží a rychlým nabíjením

Fotografie: Realme

Pakistánské zastoupení Realme představilo nová bezdrátová sluchátka Buds Air 2 Neo, nástupnický model loňských Buds Air Neo. Sluchátka jsou vybavena čipem Realme R2 a disponují aktivním potlačením okolního hluku. Potěší nový režim Bass Boost+, který dokáže zvýraznit hloubky a projasnit stereo efekt. Za vyzdvihnutí stojí i nízká latence pouhých 88 ms.

Ovládání je svěřeno větším dotykovým plochám na samotných sluchátkách, tudíž by mohlo být vcelku pohodlné. Výhodou by měla být velmi slušná výdrž. Samotná sluchátka vydrží hrát 5 hodin se zapnutým režimem aktivního potlačení okolního hluku. Pokud režim vypnete, vzroste výdrž na 7 hodin. Je však nutné připočítat ještě energii v pouzdře. S jeho pomocí se výdrž vyšplhá na 20 hodin s aktivním potlačením okolního hluku, respektive na 28 hodin bez něj. Výrobce vyzdvihuje i rychlé nabíjení, během kterého by pouhých 10 minut mělo stačit na 3hodinový poslech hudby.

Realme Buds Air 2 Neo se nebojí deště vzhledem ke krytí IPx5. Nabízena budou v černé a světle šedé variantě, cena má v přepočtu činit přibližně 1,5 tisíce korun.