Slevy, kupony a produkty k nákupu zdarma: Xiaomi představilo vánoční nabídku

Vánoce již pomalu klepou na dveře, a tak se v Xiaomi rozhodli, že vám čekání zpříjemní zajímavými slevami a speciálními nabídkami, kdy můžete k nákupu vybraných produktů získat další produkt zcela zdarma. Pojďme se tedy na nabídku mi.com/cz společně podívat.

14T a 14T Pro s bonusem

Xiaomi 14T a 14T Pro jsou velmi povedené novinky, což se koneckonců potvrdilo i v našich recenzích. Pokud jste stále přemýšleli nad tím, zda jeden či druhý model pořídit pod vánoční stromek, nyní by mohla být ta správná chvíle – Xiaomi totiž nabízí dárek k nákupu zdarma, a to v podobě tabletu Redmi Pad SE. Kromě toho nabízí Xiaomi slevu na Xiaomi 14T Pro, a to ve výši 1 000 Kč. Dalších 999 Kč můžete ušetřit za pomoci kuponu, kdy nad 9 999 Kč můžete ušetřit právě 999 Kč. Xiaomi 14T Pro vás tak může vyjít na 19 000 Kč a k němu získáte již zmíněný tablet zdarma.

Xiaomi 14T stojí standardně 14 999 Kč, zde můžete ušetřit 999 Kč pomocí kuponu a navíc získat tablet jako dárek zdarma. Doprava je v tomto případě zdarma.

Je libo Xiaomi 14T zdarma? Právě nyní máte možnost se zúčastnit soutěže o tento povedený kousek, ale pozor, čas máte jen do půlnoci 8. 12.!

Redmi Note 13 ještě levnější

Oblíbená řada Redmi Note 13, známá svým skvělým poměrem ceny a výkonu, je nyní ještě dostupnější. Zlevněny jsou téměř všechny modely, a to až o 1 500 Kč.

Základní model Redmi Note 13 si zamilujete pro jeho svižný výkon, elegantní design a praktické funkce, jako je 33W rychlé nabíjení nebo snímač otisků prstů integrovaný v displeji. A to nejlepší? Nyní ho pořídíte za 3 999 Kč místo původních 4 799 Kč. V tomto případě můžete uplatnit kupon na slevu 399 Kč, výsledná cena tedy činí 3 600 Kč.

Pro ty, kdo chtějí za své peníze nejvíce, je tu Redmi Note 13 Pro+ 5G, který zaujme nejen svým prémiovým designem, ale i povedenými fotoaparáty. Díky 200MPx fotoaparátu, podpoře 120W nabíjení HyperCharge a výkonu, který zajišťuje procesor MediaTek Dimensity 7200 Ultra, je to ideální volba i pro náročnější uživatele. Nyní ho můžete mít až o 1 500 Kč levněji. I na tento kousek můžete využít kupon, takže vás varianta 8+256 GB může vyjít už na 9 000 Kč.

A mnohé další...

Ve slevě je i příslušenství, například oblíbený fitness náramek Xiaomi Smart Band 8 vyjde na 649 Kč. Prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro s AMOLED displejem, dlouhou výdrží baterie a celou řadou funkcí od sledování zdravotních parametrů až po pokročilou GPS navigaci nyní pořídíte za 4 299 Kč oproti původním 4 999 Kč. Ve slevě je také varianta s 4G LTE připojením pro maximální konektivitu. Bezdrátová sluchátka Redmi Buds 5 Pro, která vás oslní aktivním potlačením hluku, podporou Hi-Fi zvuku a baterií s výdrží až 38 hodin, jsou nyní zlevněna na 1 349 Kč z původní ceny 1 799 Kč.

Prakticky na všechny produkty lze uplatnit kupony – slevu ve výši 399 Kč získáte už při nákupu od 3 999 Kč

Pokud nakoupíte nad 3 999 Kč (třeba kombinací různých produktů), můžete ušetřit dalších 399 Kč.

Slevy na televize? Ale samozřejmě

Celá řada Xiaomi TV A Pro 2025 nabízí rozlišení 4K UHD a technologii kvantových teček (QLED), která přináší živé a syté barvy s jemnými detaily. Je rovněž vybavena Dolby Audio a DTS Virtual:X, které přinášejí věrný a prostorový zvuk. Díky Google TV pak mají navíc diváci snadný přístup ke svým oblíbeným aplikacím a obsahu.

Televize jsou dostupné v několika úhlopříčkách, konkrétně 43, 55, 65 a 75 palců, na všechny dává Xiaomi slevu 29 %, slevy je možné kombinovat i s kuponem na 599/999 Kč. 43palcový model tak nyní pořídíte za 7 699 Kč místo původních 8 499 Kč, a 75palcový model za 17 799 Kč oproti původní ceně 21 299 Kč. Při uplatnění kuponu se bavíme o cenách 16 800 Kč za 75palcový model a 7 100 Kč za 43palcový model. O stejných 29 % klesly ceny i u řady Xiaomi TV A 2025.

Dostalo se i na robotické vysavače

Xiaomi Robot Vacuum S20+ je nyní ve slevě za 6 499 Kč (původní cena činí 7 299 Kč). Tento model nabízí sací výkon 6 000 Pa, funkci vysávání i vytírání a přesné LDS mapování prostoru, takže se skvěle orientuje i ve větší domácnosti. S použitím kuponu vyjde na 5 900 Kč.

Při koupi Xiaomi Robot Vacuum X20+ získáte jako dárek Xiaomi Smart Band 8 ve zlaté barvě, samozřejmě můžete uplatnit i již několikrát zmíněný kupon. V takovém případě vás robotický vysavač vyjde na 11 000 Kč, o dárek v podobě Smart Band 8 ve zlaté barvě samozřejmě nepřijdete.

Všechny zmíněné slevy platí na webu mi.com/cz až do 25. prosince.