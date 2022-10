Šílenost, nebo znouzectnost? Fotíme ve VGA rozlišení s Nokií 8210

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Integrovaný digitální fotoaparát je s mobilními telefony spjat dvě dekády a minimálně posledních 10 let jej v telefonu má takřka každý. Objevuje se totiž ve výbavě i těch zcela nejzákladnějších telefonů a i nenároční/nezkušení uživatelé jej rychle přijali, neboť moci si vždy a všude pořídit snímek na památku je funkce nejen lákavá, ale mnohdy i užitečná.

Postupem času došlo samozřejmě k výraznému vylepšení fotoaparátů v mobilních telefonech a řeč není jen o navyšujícím se rozlišení. V jednu chvíli se již zdálo, že pomyslným minimem budou 2 megapixely, a to v těch nejlevnějších telefonech. 2 megapixely dokázaly zajistit ucházející kvalitu alespoň pro displej daného telefonu. Prolomit hranici, nicméně tím špatným směrem, se „podařilo“ HMD Global, které začalo do svých tlačítkových telefonů integrovat fotoaparáty s rozlišením 0,3 Mpx (VGA). Zcela identické rozlišení měla třeba Nokia 7650 z roku 2002.

V podstatě stejný fotoaparát však nacházíme i v letošní novince Nokia 8210 4G. Prodává se za necelé 2 tisíce korun a snaží se názvem a vzhledem navázat na model z roku 1999, který ještě ale pochopitelně fotoaparátem vybaven nebyl. Proč výrobce nenasadí přeci jen o něco lepší fotoaparát, je otázkou. Nás však dnes zajímalo, co uživatel s tímto fotoaparátem v telefonu může dělat. Zda je na výsledných snímcích alespoň něco vidět při prohlížení na 2,8palcovém displeji.

Pokud bychom k článku přistupovali jako k našim tradičním fototestům, měli bychom se nejprve seznámit s fotografickou výbavou. A tak pro úplnost zopakujme, že Nokia 8210 je vybavena jedním fotoaparátem s rozlišením 640 × 480 pixelů. Nemá automatické ostření ani přisvětlovací diodu. V nastavení aplikace je však až nečekaně mnoho možností. Můžete si například zapnout vysokou kvalitu, ačkoliv to zní úsměvně, dále nechybí úprava expozice, kontrastu, jasu, vyvážení bílé i noční režim. Počítat můžete se samospouští či několika základními efekty. Netřeba dodávat, že ať budete s nastavením dělat cokoliv, dopad na snímek to v podstatě nebude mít.

Na testovacích fotografiích můžete vidět, že je špatně vše, co jen může být. Vyjmenovávat zde veškeré problémy by bylo poněkud zdlouhavé. Vše lze shrnout tím, že snímky jsou i ve dne tak zašumělé a neostré, že je občas problém rozpoznat, co jste vlastně vyfotili. Nešvary vyplouvají na povrch i na malém displeji, prohlížení na větším zobrazovači počítače je vyloženým utrpením, kdy se vám na mysl vkrádá jediné slovo, a to „Proč?“. Verdikt tedy je, že Nokia 8210 nedokáže posloužit ani jako nouzový telefon na focení. Pokud už něco vyfotíte, zřejmě brzy zapomenete, co, protože samotná fotka vám ve vzpomínání příliš nápomocna nebude.