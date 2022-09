Návrat do roku 1999? Testujeme novou Nokii 8210 4G

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Znovuzrození značky Nokia pod hlavičkou HMD Global provází od samotného počátku linie telefonů, které více či méně odkazují na legendy z dob dávno minulých. Z období, kdy Finové nejen kralovali trhu s mobilními telefony, ale také určovali trendy. Vše začalo v roce 2017 obnovenou Nokií 3310, které se prodává dodnes a lze říci, že šlo o trefu do černého. O rok později dorazila reinkarnace Nokie 8110 s výsuvným krytem, kterou pamětníci mohou znát z filmu Matrix. Následovaly další, již bohužel méně úspěšné pokusy a v letošním roce to výrobce zkouší opět. Tentokrát padla volba na Nokii 8210, která se původně představila v roce 1999, tedy před 23 lety.

Vzhled původní Nokie 8210 z roku 1999

Tehdy se jednalo o stylový a současně i dobře vybavený telefon s neuvěřitelně malými rozměry a nízkou hmotností pouhých 79 gramů. Toto krátké retro okénko si můžete prohloubit v našem seriálu, my jsme jej sem přidali proto, abychom se mohli přesvědčit o tom, na kolik si je původní a reinkarnovaný model podobný. Začněme tím, že snaha ze strany výrobce tu dozajista je. Zejména ikonický modrý nádech, stříbrný ovál obepínající displej a funkční klávesy či i tvar alfanumerické části klávesnice. To vše je jistým odkazem na původní model. Co se naopak ze zřejmého důvodu nepovedlo zachovat, to jsou rozměry. Telefon je výrazně vyšší. Naopak hmotnost je na dnešní poměry nízká, pouhých 107 gramů.

A takto vypadá nepřímý následník v podobě Nokie 8210 4G

Telefon je plastový a byla použita matná úprava. Důsledkem toho vypadá obyčejněji, avšak je to plně poplatné cenovému zařazení. Zaoblená záda prospívají ergonomii a pochválit musíme tlačítka. Mají neuvěřitelně jistý stisk a jednoznačné mezery umožňují i psát poslepu. Zadní kryt je odnímatelný a musíte jej sundávat vždy, když budete chtít vyměnit baterii či se dostat ke slotům pro dvě nanoSIM karty. Mechanismus vkládání SIM karet je však neuvěřitelně otravný a navíc i náchylný na poškození. Pokud často potřebujete měnit SIM karty, Nokia 8210 4G nebudou tou pravou volbou.

Za většími rozměry stojí nutnost dnes nasadit adekvátní displej, ačkoliv o slově adekvátní bychom mohli polemizovat. Jde o 2,8" panel s QVGA rozlišením. To na této ploše dnes budí spíše rozpaky a při bližším zkoumání můžete pouhým okem počítat jednotlivé pixely. To by však ani tolik nevadilo, mnohem horší je čitelnost z úhlů, takto špatná nebyla ani na telefonech před 15 lety.

Výkon přináší procesor Unisoc T107, který pohání prostředí Series S30+, jež s původními Nokiemi z první dekády 21. století nemá vlastně vůbec nic společného. V prostředí si můžete nastavit velikost písma, přeskládat si nabídku, avšak například nastavit si zkratky k často používaným funkcím nelze. Značná část hlavní nabídky je navíc věnována reklamám na hry, které si můžete párkrát zahrát (zpravidla třikrát či pětkrát) a následně si je koupit. Proč nejsou všechny sdruženy v položce Hry, kde je mimochodem další nadílka možných her k zakoupení, netušíme. Jedinou hrou, která je k dispozici zcela zdarma, je tak legendární Had.

Klávesnice je velmi pohodlná

Ve výbavě lze narazit na několik funkcí, které mohou přijít vhod. Jde například o svítilnu, jež se nachází netradičně na horní hraně. Dále je zde FM rádio fungující i bez připojených sluchátek a reproduktor na zadní straně nehraje vůbec špatně. Mobil má v názvu 4G, tudíž se dokáže připojit k rychlému internetu. V menu najdete internetový prohlížeč, přičemž jde o kdysi velice oblíbenou Operu mini. Narazíte také na Facebook, leč nejde o aplikaci, spíše jen o odkaz, který vás opět zavede do Opery mini. Prohlížení internetu je však utrpení, dnešní stránky již nejsou pro tak malé displeje uzpůsobeny. 4G se tak hodí spíše na hovory, telefon totiž zvládá VoLTE.

Naopak zcela zbytečný je fotoaparát na zadní straně. Má totiž pouze VGA rozlišení, řečí čísel jde o 640 × 480 pixelů. Opět se tedy musíme ptát, proč Nokia používá tak příšerné snímače, které se vůbec na nic nehodí. Jistě bychom nebyli sami, kteří by ocenili telefon s klávesnicí, který by alespoň venku za světla dokázal pořídit obstojný snímek. Obdobné rozčarování lze nalézt i na spodní hraně telefonu, kde je microUSB. I telefony za 2 tisíce korun by již mohly nabízet standard posledních let v podobě USB-C.

Nokii 8210 4G v redakci nadále testujeme, pokud vás o ní cokoliv zajímá, zeptejte se nás v komentářích pod tímto článkem.