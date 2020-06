Seznam.cz zvýšil v roce 2019 svoje tržby na 4,69 miliardy korun

Fotografie: seznam.cz

Česká internetová jednička, společnost Seznam.cz, navýšila meziročně svoje tržby o 4,7 % na 4,69 miliardy korun, jak píše v tiskové zprávě. V uplynulém roce hospodařila se ziskem před zdaněním 1,4 miliardy korun a profitabilitu udržela na hranici 30 %. Největší měrou se na meziročním růstu tržeb podílel reklamní systém Sklik, který v obsahové síti vykázal růst 15 %.

Naše tržby jsme meziročně navýšili o 4,7 % na 4,69 miliardy korun. V roce 2019 jsme hospodařili se ziskem před zdaněním 1,4 miliardy korun a profitabilitu se nám podařilo udržet na hranici 30 % 💪 https://t.co/teh3fh18dX — Seznam.cz (@seznam_cz) June 23, 2020

„Rok 2019 jsme zasvětili zejména domovské stránce a s tím související personalizaci obsahu pro naše uživatele. Velké mediální domy i menší vydavatelé mají enormní zájem o umístění svých článků v našem nekonečném feedu, o čemž svědčí i počet partnerských webů, kterých je dnes kolem tří stovek. Počet prokliků z domovské stránky na obsah našich i partnerských webů se na konci roku 2019 zastavil na hodnotě 146 milionů měsíčně, což oproti předchozímu roku představuje navýšení o 17 %,“ komentuje Pavel Zima, co-CEO Seznam.cz, a dodává, že trend zvýšené konzumace obsahu na domovské stránce české internetové jedničky se projevuje i v letošním roce a kulminoval během koronavirové epidemie. „Letos v březnu jsme zaznamenali 228 milionů prokliků na obsahové weby z naší domovské stránky. Ve srovnání s březnem 2019 se jedná o 60% nárůst,“ uvádí Zima.

Produktových inovací se dočkaly Mapy.cz, Seznam Zprávy i Prohlížeč

Mapy.cz začaly spolupracovat s Booking.com a uživatelé chytrých telefonů od Apple s nimi mohli díky podpoře CarPlay vyrazit i na cesty autem, o čemž jsme vás na sklonku loňského roku informovali na fdrive.cz. Nového designu se dočkalo také několik služeb, například Počasí.cz, Seznam Zprávy nebo Prohlížeč, který dnes využívá na všech platformách více než 1 500 000 unikátních uživatelů. Za loňský rok si jej do svých mobilů stáhlo více než 1 200 000 lidí. Do Emailu byla integrovaná funkce Kalendář. Začátkem roku 2019 se po nákupu 100% podílu stala součástí skupiny Seznam regionální rádia Expres FM a Classic Praha.

Letošní rok bude zlomový

Klíčovým rokem pro celou tuzemskou ekonomiku i českou internetovou jedničku bude podle Pavla Zimy aktuální rok. „Byli jsme při plánování nákladů pro letošní rok velmi opatrní, protože jsme tušili příchod ekonomické krize. Naše obavy potvrdila koronavirová epidemie, jejíž dopady ovlivňují český byznys. Naším cílem je i přesto udržet rozumnou míru profitability,“ komentuje.

Na homepage Seznamu jsme právě spustili podrobný přehled a rozcestník pro aktuální situaci #stopcovidcz pic.twitter.com/0XUCXjeXst — Marek Adamec (@adamecmarek) March 19, 2020

Během nouzového stavu Seznam.cz zvýšil návštěvnost své domovské stránky i jednotlivých obsahových služeb. Velký podíl na tom měly koronavirové speciály, které vznikaly na téměř všech službách Seznamu. Díky zapojení do trasování polohových dat uživatelů si více než půl milionu nových uživatelů stáhlo mobilní aplikaci Mapy.cz. „Naše schopnost rychlé adaptace na aktuální situaci se projevila tím, že jsme krizi způsobenou epidemií covid-19 prozatím dobře ustáli. Její následky ale ještě očekávám, a to zejména na přelomu letošního a příštího roku. To se teprve uvidí, jak připravení ve skutečnosti jsme,“ uzavírá Zima.