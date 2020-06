Mapy.cz dostávají aktuální dopravní informace. Po aktualizaci jsou dostupné všem

Fotografie: seznam.cz

O tom že, se tato funkce chystá a následně i testuje, jsme vás již informovali. Nyní ale nastal čas, kdy jsou aktuální dopravní informace v aplikaci Mapy.cz přístupné všem – stačí aktualizovat aplikaci. Mapy vás pak upozorní, kde se při cestách po České republice nachází uzavírky, nehody, radary, kolony nebo stavby na silnici. Plánovač trasy a navigace umí přizpůsobit trasu aktuální dopravní situaci a za jízdy vyhledá nejrychlejší cestu s ohledem na aktuální dopravu a vyhne se problematickým úsekům na silnicích.

„Chceme být pro lidi parťákem nejen na víkendové výlety, ale i pro běžný život při cestování například po městě. Jsme na startovní čáře nové etapy a uvědomujeme si zodpovědnost, kterou na sebe spuštěním dopravy bereme, ale věříme, že lidi nezklameme a Mapy budou nadále s radostí používat,“ říká Martin Jeřábek, manažer týmu Mapy.cz, a dodává, že v tuto chvíli nemají ambici překonávat přímou konkurenci, ale naopak chtějí rozšířit nabídku možností pro stávající uživatele, kterým dopravní přehled v aplikaci chyběl. Údaje v dopravní mapě jsou v současnosti dostupné jen pro území České republiky, ale do budoucna se počítá s jejich rozšířením.

Aplikace Mapy.cz sbírá část dat o dopravě od Ředitelství silnic a dálnic ČR a následně je automatizovaně převádí do svých mapových podkladů. „Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ dodává Faifer.

