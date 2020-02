Samsung v ČR hlásí vyprodání Galaxy S20 Ultra 5G s 512GB pamětí

Vysoký zájem o nový telefon Samsung Galaxy S20 Ultra 5G s vnitřní pamětí 512GB, který mj. disponuje 16 GB RAM a pokročilým fotoaparátem, vedl krátce po zahájení předobjednávek na českém trhu k vyprodání zásob. Další dodávka tohoto modelu přijde na český trh až v květnu. Ostatní telefony nové řady Galaxy S20 by měly být k dostání od startu prodeje (13. března 2020), ačkoliv i ty mohou být selektivně u jednotlivých prodejců dočasně vyprodány. Vysoký zájem podle tiskové zprávy zaznamenala i novinka Galaxy Z Flip s ohebným displejem, ale zatím je k dispozici.

„Inovace a ty nejlepší technologie táhnou. To, že lidé mají zájem o naše novinky, potvrzuje přesun od desktopových zařízení a notebooků k chytrým mobilním zařízením. Ukazuje se také, že úplně nová kategorie smartphonů s ohebným displejem byl krok správným směrem a že lidé chtějí inovace a jsou ochotni si za ně připlatit. Zkrátka chtějí mít to nejlepší. Enormním zájmem českých zákazníků jsme velmi mile překvapeni a jsme za něj rádi. Děkujeme za pochopení se zdrženými dodávkami a za trpělivost,“ řekl Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

Zájemci mohou nadále provádět předobjednávky na modely Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra, a to až do 8. března 2020. Pokud splní všechny podmínky, získají v rámci ceny telefonu rovněž nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds+. O sluchátka nepřijdou ani zájemci o dočasně vyprodaný Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB, u kterého byl termín nákupu a dokončení registrace prodloužen do 8. června 2020.