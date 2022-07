Samsung údajně nevylepší periskopový fotoaparát u Galaxy S23 Ultra

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Fotografické dovednosti Samsung prezentuje v posledních letech na svém vlajkovém modelu s přídomkem Ultra. Aktuálně tak jde o Galaxy S22 Ultra. Jeho lákadlem jsou například dva přibližovací fotoaparáty, teleobjektiv s trojnásobným přiblížením a periskopový objektiv s možností scénu 10krát přiblížit bez ztráty kvality. Posledně jmenovaný fotoaparát má 10megapixelové rozlišení a mohli jsme jej vidět nejen u letošního modelu, ale také u loňského Galaxy S21 Ultra.

Dle spekulací galaxyclub.nl se však zdá, že jihokorejský výrobce zkraje roku 2023 završí pomyslný hattrick a identický modul nasadí znovu do Galaxy S23 Ultra, což je přeci jen trochu škoda. V praxi by to znamenalo téměř neměnné výstupní fotografie, byť Samsung může nadále alespoň softwarově zapracovat na kvalitě pořízených fotografií. Informace dostupné v tuto chvíli tak dávají najevo, že se Samsung zaměří především na hlavní snímač, kde by mělo dojít k nasazení moderního 200megapixelového snímače HP1. Do představení řady Galaxy S23 však zbývá zhruba půl roku a do té doby se přeci jen mnohé může změnit.