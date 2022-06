Samsung se spojil se značkou by Janatini a představil limitovanou edici pouzder

Fotografie: Samsung

„Skládací telefon Galaxy Z Flip3 5G reprezentuje výjimečná technologie – ohybný displej. Tuto výjimečnost jsme chtěli podtrhnout stejně neobyčejným pouzdrem, které by dávalo jeho majitelce úplně nový rozměr a zážitek z jeho používaní. Spojením s lokální značkou by Janatini se nám podařilo vytvořit skutečně luxusní kousek, který umocňuje fakt, že je v limitovaném počtu kusů a jde o produkt vyrobený ručně, na Slovensku,“ uvedl Tomáš Balík, šéf mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak.

Limitovaná edice vychází z původního průsvitného pouzdra Samsung, na kterém jsou ručně přišitá poutka ze světlé opracované kůže, do kterých jsou vložená zlatá očka. Na ta jsou zachycené rovněž zlaté karabinky, které spojuje řetízek ve zlaté barvě, protkaný ručně šitým šátkem s květinovým motivem, exkluzivně navrhnutým pro tuto spolupráci.

„Při návrhu edice Floral Fantasy jsem se inspirovala jarem. Tak, jako nám rozkvétající květy dělají radost po dlouhé, studené zimě, bych chtěla, aby tento doplněk dělal radost svým majitelkám každý den. Květinový potisk dokonale ladí se všemi modely Z Flip3 a ve spojení se zlatými komponenty vytvářejí jedinečný módní doplněk s nádechem ženskosti a luxusu,“ uvedla Jana Tomas, slovenská designérka a autorka návrhu.

Pouzdra z limitované edice Floral Fantasy jsou v prodeji ve slovenských a českých značkových prodejnách Samsung. Každé pouzdro je ručně vyrobený originál a má svoje vlastní číslo. Limitovaná edice je vytvořená v omezeném počtu 100 jedinečných kusů. Doporučená maloobchodní cena je 1 299 Kč.

