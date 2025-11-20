mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung posílá Galaxy Watch do brutálních slev. Galaxy Watch7 jsou jen za 4 790 Kč

Fotografie: Mobil Pohotovost

Samsung Galaxy Watch8 za neuvěřitelných 6 979 Kč? Black Friday nepřestává drtit ceny Samsungu, a v Mobil Pohotovosti tak najdete letošní bestseller nejlevněji ze všech autorizovaných prodejců v Česku. Podobně je na tom i loňská řada Galaxy Watch7, kde je cenový propad ještě větší, a pozadu nejsou ani Galaxy Watch Ultra (2025).

Bestsellery za nejlepší ceny roku

Galaxy Watch8 přišly na trh teprve nedávno a není divu, že si hned získaly na oblíbenosti. Oproti předchozí generaci mají upravený design pro pohodlné nošení, tenčí tělo, větší a jasnější displej, který je perfektně čitelný i na přímém slunci, a výrazně vylepšené senzory pro sledování zdraví. 

Nově zvládnou také měřit hladinu antioxidantů nebo tělesnou teplotu, přesněji vyhodnocují spánek i stres a díky vylepšenému algoritmu dokážou lépe rozpoznat sportovní aktivity. Výdrž baterie zůstává spolehlivá, ale nabíjení je rychlejší než dřív; za půl hodiny máte hodinky zpět v provozu.

Pozadu nezůstávají ale ani letošní Galaxy Watch Ultra (2025), anebo loňský favorit Galaxy Watch7 - ty teď vycházejí výrazně levněji než kdy dřív, a přesto nabídnou vše, co většina lidí od chytrých hodinek potřebuje.

Přesné měření zdraví, svižný systém i spolehlivou výdrž. Pokud ale chcete větší displej, robustnější konstrukci, přesnější GPS a výdrž, která zvládne i víkend bez nabíječky, sáhněte po Galaxy Watch Ultra (2025). Ty vám zajistí to nejlepší.

Všechny zlevněné chytré hodinky koupíte už teď na mp.cz.

