Samsung má v Koreji vlastní město. Navštívili jsme ho

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Samsung jako pravá globální společnost disponuje více než čtvrt milionem zaměstnanců rozmístěných na 5 kontinentech. Z toho více než 70 tisíc tvoří výzkumní pracovníci, velká část z nich pracuje v Digital City, městě vytvořeném Samsungem v Suwonu, asi 30 kilometrů od hlavního města Jižní Koreje, Soulu. A my jsme měli unikátní možnost jej navštívit.

Navštívili jsme obří Digitální město Samsung, co skrývá?

Digital City není něco umělé vytvořeného na zelené louce. Naopak. Jeho zárodek zde vzniknul už v roce 1969 a postupně rostlo do dnešní podoby. Například první z výškových budov zde byla vystavěna až v roce 2001 a poslední dvě o více než dekádu později. V Digital City nenajdeme žádnou továrnu, je to čistě vývojové a administrativní pracoviště. Továrnu, ve které vznikají mimo jiné i Galaxy Z Foldy a Flipy pro celý svět, najdeme o několik set kilometrů jižněji, v jihokorejském Gumi.

O to více překvapí, že Digital City pracuje ohromných 35 tisíc lidí a skutečně jde o samostatné město vytvořené pouze pro zaměstnance Samsungu. Kampusu, jehož výstavba vyšla v přepočtu na více než 20 miliard korun, vévodí čtyři výškové budovy o 38 patrech a obsahuje dalších 131 různých budov. Mezi nimi jsou samozřejmě různé laboratoře, vývojová centra a kanceláře a právě zde se vyvíjejí a vznikají telefony Galaxy nebo zde světlo světa spatřila první zakřivená televize Samsungu. Nicméně najdete tu třeba i kliniku, ve které je zaměstnancům poskytována zdravotní péče. A nebo třeba školky, protože 35 tisíc lidí znamená také skutečně hodně dětí. O ty se mimochodem střídavě stará celkově až 650 učitelů.

V takovýchto „panelácích“ bydlí pracovníci v okolí Digital City

Mimochodem, dostat takto enormní množství lidí do práce a zpět znamená značnou logistickou zátěž. Samsung tak do a z Digital City denně vypraví 500 shuttle autobusů do více než stovky různých destinací. A pro VIP je připraven i heliport. Po celém Suwonu jsme pak míjeli velké bytové domy, ne nepodobné českým panelákům, ve kterých žijí tisíce zaměstnanců pracujících v Digital City. A pro návštěvníky je přímo v „Samsung městě“ postaven i hotel.

Digital City není jen o práci. Zaměstnanci tu totiž najdou lezeckou stěnu, 10 basketbalových hřišť, tři fotbalová, dvě baseballová a 4 badmintonová. A nebo třeba 50metrový bazén. A další dva k tomu. Každé město se stejným počtem obyvatel by mohlo závidět.

Centrum Digital City tvoří takzvané Samsung Plaza mezi zmiňovanými budovami, u kterého byl vybudován centrální park. Pod náměstím se nachází společenské místnosti a také obří jídelna, která pomocí mnoha „stánků“ s různými kuchyněmi vydá na 72 tisíc jídel. Navštívili jsme ji v době oběda a i přesto bylo odbavení efektivní a naše jídlo jsme měli za pár minut. A pokud byste nechtěli jíst tady, můžete si vybrat z dalších 12 jídelen.

Oběd zaměstnanců Samsungu v Koreji

Pod Samsung Plaza sídlí také inkubátor C-Lab, který podporuje inovativní myšlenky a projekty. Samostatný velký prostor vypadá jako startup hub a skutečně jím je. Startupy zde mají k dispozici kreativní prostředí i potřebné zázemí. Nechybí dokonce herna pro dospělé plná 3D tiskáren a roztodivných výtvorů z nich.

Působivá historie Samsungu v kostce

V jedné z výškových budov pak Samsung založil působivé muzeum, které v první části ukazuje samozřejmě zajímavé produkty Samsung z historie. I ty, které se nakonec nedostaly do prodeje. Například mikrovlnnou troubu se zabudovanou 5" CRT obrazovkou, kterou bylo možné propojit s kamerou, abyste se mohli dívat na recepty.

V dalších patrech Samsung ukazuje historii mnoha výrobků, které vyrábí, a nejen to. Z průhledných displejů se dozvíte například vše o historii elektřiny a baterií, elektromotoru nebo radiotelekomunikace. V jednotlivých expozicích pak Samsung ukazuje zásadní výrobky z každého odvětví, včetně konkurenčních značek. Zaujaly mě třeba ikonické přenosné televize Sony ze 60. let nebo vůbec první televize, která spatřila světlo světa v roce 1928, nazývaná jednoduše „Televisor“.

Když Samsung ukazuje Nokii

No a zřejmě nejzajímavější části pro vás, čtenáře mobilenet.cz, by byla expozice s mobilními telefony, kde Samsung ukazuje takové velikány jako legendární kufříkový telefon Mobira Talkman, Nokii 3210 nebo Samsung z filmu Matrix Reloaded, který byl vyroben po filmu v limitované edici 5 000 kusů. Dokonce nechybí ani první „Watch phone“, tedy telefon v hodinkách, který vážil 39 gramů, měl ještě anténu a v roce 1999 vydláždil cestu pozdějším wearables.

Nás zaujaly nejvíce samozřejmě krásné kousky v expozici mobilních telefonů. Od všech výrobců!

Digital City jakožto pulzující centrum Samsungu se dále rozvíjí a před třemi lety zde byl například otevřen zbrusu nový modelový chytrý dům, který jsme také mohli navštívit a reportáž najdete zde. Je tak jisté, že Samsung svůj velký domov bude dále obohacovat, přivádět nové talenty a naopak z Digital City budou do celého světa proudit inovativní produkty.

