Samsung láká na tajemnou novinku v duchu Star Wars. Pravděpodobně půjde o Galaxy A

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

České zastoupení společnosti Samsung skrze oficiální instagramový účet láká na představení tajemné novinky. Příspěvek obsahuje známou hlášku z kultovní série Star Wars, zároveň si však také snadno můžeme všimnout, že jsou v textu záměrně vynechána všechna písmena „a“, a to dokonce i v hashtagu #GLXYCZSK. S velkou pravděpodobností by se tak mohlo jednat o představení novinky z řady Galaxy A, co myslíte?