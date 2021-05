Samsung Galaxy Z Slide by mohl mít vertikálně výsuvný displej

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Nedávno nám divize Samsung Display prezentovala možné budoucí řešení ohebných displejů. V návaznosti na to se objevují informace od nl.letsgodigital.org o registraci názvu Z Slide, který Samsung nechal zapsat u Evropského úřadu pro duševní vlastnictví (EUIPO). Ochranná známka byla zařazena do kategorie 9, kde se sdružují mobilní telefony, komunikační přístroje či tablety.

V tuto chvíli není jisté, jak by potenciální Galaxy Z Slide vypadal, nicméně objevily se možné designové návrhy, které pracují s možností rozšíření displeje ve vertikálním směru. Uživatel by tedy například stiskem tlačítka spustil natažení displeje směrem do výšky, což se může hodit například při následném sledování filmů.

Prozatím není vůbec jisté, že se zařízení dočkáme, tím spíše, že již například v letošním roce. Naopak takřka s jistotou lze hovořit o již poměrně brzkém příchodu modelů Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3, přičemž se oba budou spoléhat na ohebné panely.