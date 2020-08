Samsung Galaxy Tab S7+: špičkově vybavený tablet pro práci i zábavu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung spolu s novou řadu Galaxy Note20, chytrými hodinkami Galaxy Watch3 a sluchátky Galaxy Buds Live představil také vlajkový tablet Galaxy Tab S7+. Právě ten jsem mohl několik dní používat a nyní se s vámi podělím o své dojmy.

Design za jedna s hvězdou

Nový Galaxy Tab S7+ se ve vrcholné výbavě s podporou 5G prodává za 29 999 Kč. Prémiové cenovce však naštěstí odpovídá výbava i kvalita zpracování. Výrobce tentokrát vsadil na zkosené, nikoliv zaoblené rámečky, díky čemuž tablet připomíná iPad Pro a velmi dobře se drží v ruce. Hrany tabletu naštěstí neřežou do dlaní a hmotnost 590 gramů nebrání i občasnému používání zařízení v jedné ruce. Vše pochopitelně krásně lícuje a hliníková záda zdobí modul fotoaparátu, na který se pojí černá linka. Právě pod ní se ukrývá integrované bezdrátové nabíjení. Na toto místo stačí přiložit dodávané pero S Pen, které se automaticky přichytí pomocí magnetu, a začne se nabíjet.

Na těle Tabu S7+ si lze všimnout také čtveřice reproduktorů umístěných po stranách, které hrají skvěle a zprostředkují opravdu hutný zvuk. Galaxy Tab S7+ je tak vhodným společníkem pro poslech hudby nebo sledování filmů, které si můžete vychutnat na 12,4" Super AMOLED obrazovce se 120Hz obnovovací frekvencí. Díky ní jsou veškeré reakce krásně svižné, pokud byste však chtěli šetřit baterii, můžete si v nastavení zvolit 60Hz obnovovací frekvenci. Kompromis v podobě 90 Hz bohužel chybí.

Obrazovka s poměrem stran 16:10 má také velmi jemné rozlišení 1 752 × 2 800 pixelů, krásné barevné podání i skvělé pozorovací úhly. Jedná se o jeden z nejhezčích displejů, se kterým se můžete v současnosti setkat, a nelze mu absolutně nic vytknout. Skutečně vysoký jas navíc umožňuje bezproblémové použití i venku na sluníčku. Přímo v obrazovce je rovněž integrovaná čtečka otisků prstů, kterou jsem občasně používal, ale u tabletu mi přeci jen přijde běžnější použít odemčení gestem. Tato možnost zde každopádně je a její fungování je svižné. Face ID je však v tomto případě (u tabletu) podle mě praktičtější.>

Dodávané chytré pero S Pen má extrémně nízkou odezvu 9 ms při psaní, podobně jako u vlajkového Galaxy Note 20 Ultra 5G. Pocit při psaní poznámek či kreslení je tak velmi podobný tomu, jako kdybyste psali na běžný papír. Kromě psaní poznámek s ním lze rovněž elegantně vytvářet výřezy na displeji či AR kresby za využití fotoaparátu, což ocení spíše mladší uživatelé. Díky tlačítku na peru lze rovněž vyvolat různé funkce nebo využívat nová bezdotyková gesta. Ta ne vždy 100% fungovala, ale pokud se je naučíte, mohou být v některých situacích užitečná. Nechybí ani další funkce, například možnost překladu. V takovém případě stačí nad slovem, které chcete přeložit, pouze chvíli pero podržet (aniž byste se dotkli displeje) a zobrazí se překlad. Pokud chcete překlad používat, je vyžadováno připojení k internetu, což není díky možnosti vložení SIM karty problém. Galaxy Tab S7+ je zároveň prvním tabletem, který podporuje 5G sítě. Dokonce nechybí ani podpora nové funkce Nearby Share od Googlu, která je alternativou pro AirDrop.

Produktivitu může vylepšit také režim DeX, který prostředí upraví do klasického desktopového režimu. Jednotlivá okna tak lze různě roztahovat i zmenšovat, skládat za sebe apod. Po připojení klávesnice a myši tak lze z Galaxy S7+ vytvořit malou pracovní stanici.

Výkon není problém

Uvnitř Tabu S7+ tiká Snapdragon 865+, o výkon tedy rozhodně nebude nouze. Společnost mu dělá 6 GB RAM a 128GB úložiště rozšířitelné o paměťové karty microSD. Pochopitelně se můžete spolehnout také na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 či nejnovější Android 10 s povedenou nadstavbou One UI 2.5 a červencovými bezpečnostními záplatami. Vše funguje svižně a během používání jsem se nesetkal s tím, že by se tablet, byť jen jednou zasekl/zpomalil. Problém jsem neměl ani se zahříváním při hraní.

Není tedy pochyb, že se jedná o hardwarově skvěle vybavené zařízení, které budete moci komfortně používat i za dva až tři roky. Nakonec zmíním baterii o kapacitě 10 090 mAh. Při každodenním používání (prohlížení internetu, sledování videí a hraní her) jsem se bez problémů dostal zhruba na třídenní výdrž. Samozřejmě záleží, jak často tablet používáte a jakým způsobem. Pokud bude celý den v zápřahu, můžete počítat zhruba s 10hodinovou výdrží. Velmi mě potěšila možnost 45W nabíjení, pro tyto případy je však potřeba si ještě dokoupit takto výkonný adaptér. To je trochu škoda, vzhledem k cenovce 30 tisíc korun by se podle mě mohl nacházet již v balení.

Lepší než iPad?

Segmentu tabletů dlouhodobě dominuje Apple se svými iPady, jejichž Pro verze jsou přímou konkurencí novému Galaxy Tabu S7+. Oba operační systémy u těchto zařízení přitom mají své výhody a nevýhody. Pokud jste zaměřeni na grafiku (často pracujete s Adobe), vlastníte další Apple zařízení, je podle mého názoru vaše volba jasná a měli byste si pořídit iPad Pro.

Pokud jste však ve světě prémiových tabletů nováčkem, preferujete Android, nebo vám jde o lepší propojitelnost s Windows, doporučil bych vám právě Galaxy Tab S7+. Jedná se o skvěle vybavený tablet, u kterého jsem během několikadenního používání v podstatě nenarazil na žádné nedostatky. Výkonu je dostatek, software je dobře odladěný a možnosti využití chytrého pera S Pen široké.