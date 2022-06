Samsung Galaxy A23 zřejmě dostane jiný procesor a podporu 5G

Fotografie: Samsung

V březnu byl ze strany Samsungu představen zástupce nižší střední třídy Galaxy A23, avšak výhradně ve verzi bez podpory 5G. Nyní se skrze mysmartprice.com dozvídáme o pravděpodobně se blížícím modelu Galaxy A23 5G. V jeho případě dojde k výměně procesoru, namísto Snapdragonu 680 bude nasazen Snapdragon 695. Právě ten pak přinese podporu sítí 5G.

Únik informací odhalil, že by měl být telefon vybaven jen základní 4GB operační pamětí. S ohledem na to, že 4G varianta disponovala i štědřejší porcí, je možné, že 5G verze bude existovat ve více variantách. Nepřekvapí nasazení nejnovějšího Androidu 12 a nadstavby One UI 4. Na další informace a případné rozdíly mezi 4G a 5G verzí si ještě budeme muset počkat.