Samsung Galaxy A20s je od dnešního dne k dostání za 5 tisíc korun

Fotografie: samsung.com

Samsung dnes na našem trhu představil cenově dostupný Galaxy A20s. Nejnovější přírůstek do řady Galaxy A nabízí trojici fotoaparátů na zadní straně, 15W nabíjení a design, který by měl podle výrobce oslovit i náročné mladé mileniály a příslušníky generace Z. Samsung Galaxy A20s s 3GB RAM a 32GB vnitřní pamětí je od dnešního dne v ČR k dispozici v černé barvě za maloobchodní doporučenou cenu 4 999 Kč. Od srpna 2020 pak bude možné jej zakoupit také v modré. Další informace o tomto smartphonu najdete v našem článku s představením.

„Při vývoji Galaxy A20s jsme mysleli především na to, co od telefonů očekávají mladí uživatelé – příslušníci generace Z. Výsledkem je vynikající displej, špičkové trio fotoaparátů a krásný design s lesklou povrchovou úpravou. Lidé dnes stále častěji používají telefony k interakci se svými nejbližšími a kamarády – fotografují, posílají videa na sociální sítě a vzájemně sdílejí zážitky prakticky v reálném čase. A právě k tomuto účelu se Galaxy A20s se svými vlastnostmi a parametry hodí výtečně. Lákavě působí i štíhlé provedení s tloušťkou pouhých 8 milimetrů a dvě atraktivní barevné varianty,“ prohlásil Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.