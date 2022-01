Redmi Note 11 míří na evropské trhy. Známe jeho cenu

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi již na podzim loňského roku představilo novou řadu Redmi Note 11, avšak prodej započal pouze na domácím čínském trhu. To by se minimálně z části mělo změnit v nejbližších týdnech. Naznačují to informace mysmartprice.com, kterému se do rukou dostaly ceny základního modelu s názvem Redmi Note 11 4G.

V Evropě má být novinka nabízena ve třech barevných variantách: Star Blue, Graphite Grey a Twilight Blue. Dojde také na celkem tři paměťové verze. Pomyslným základem bude verze 64+4 GB, která by se měla prodávat za 250 eur, což je v přepočtu cca 6 tisíc korun. Zlatou střední cestou bude varianta 128+4 GB za 290 eur, tedy odhadem 7 tisíc korun. Vrcholná varianta bude nabízet 6GB RAM a 128GB úložiště za 330 eur, což je 8 tisíc korun.

Zatímco v Číně je tento model nabízen s 12nm procesorem Helio G88, v Evropě by dle spekulací měl být nasazen o poznání úspornější 6nm Snapdragon 680. Nicméně nadále se budoucí uživatelé budou muset smířit s tím, že telefon nezvládá 5G, což je s ohledem na výše vypsané ceny poněkud na pováženou.