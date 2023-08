Redmi 12 5G je velikánem se dvěma fotoaparáty

Indická pobočka Xiaomi dnes ukázala novinku v podobě modelu Redmi 12 5G, což je zástupce spíše nižší třídy, avšak s podporou rychlého mobilního připojení. Design tedy nehraje vyloženě hlavní roli. Čelní straně dominuje velký IPS displej s 6,79", jemným Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Jas může dosahovat až na 550 nitů.

