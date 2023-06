Jste často na cestách mimo civilizaci a hledáte spolehlivého parťáka, který vám v případě nutnosti dobije vaši elektroniku? Máme pro vás dobrou zprávu, jednoho takového šikulu jsme právě testovali i u nás v redakci. Xtorm Solar Power Bank s kapacitou 10 000 mAh zaujme nejen designem a zpracováním, ale také vychytávkou v podobě solárního článku. To vše navíc za rozumnou cenu.

Pokud je pro vás dovolená strávená na pláži něco nepředstavitelného a namísto toho preferujete trochu „ostřejší“ procházky, musíte se na takové výlety i náležitě vybavit. Samozřejmostí je speciální sportovní vybavení, odolný telefon a chybět by neměla ani odolná powerbanka, která dodá energii kdekoli a kdykoli. Jedna taková nám zavítala do redakce, nese název Xtorm Xtreme Solar Powerbank 10 000 mAh a za velmi rozumné peníze nabídne spoustu zajímavých vychytávek.

Technické parametry Xtorm Xtreme Solar Powerbank 10 000 mAh (XR104)

Rozměry 17 × 9 × 2 cm Hmotnost 289 g Kapacita 10 000 mAh Materiál ABS, guma Odolnost IPX4 Konektory 1× USB-C PD, 2× USB-A 3.0 (18 W) Solární panel 1,2 W (SunPower) Maximální výkon 20 W Bezdrátové nabíjení ne Signalizace 5× LED Další funkce funkce svítilny Cena cca 1 700 Kč

Obsah balení: rozšířený základ

V krabici, která je jen o málo větší než samotná powerbanka, naleznete kromě powerbanky i 30cm USB-A–USB-C kabel, karabinu pro zavěšení i návod. Adaptér do sítě chybí, ale zřejmě doma již nějaký máte.

Design a provedení: do nepohody

Powerbanka už designem a barevným provedením naznačuje, že spíše než v kabelce bude mít své místo na batohu, ke kterému ji pohodlně připnete díky dodávané karabině. Na trhu určitě existují i mnohem menší powerbanky s takto velkou kapacitou, ovšem s rozměry 17 × 9 × 2 cm a hmotností 289 gramů stále patří k těm kompaktnějším. Navíc, větší rozměry mají svůj jasný důvod, o tom však až později.

Tělo powerbanky je plastové a výrazně zdrsněné s pogumovanými detaily a krytkami, oranžovo-černé provedení na sebe hned upozorní. Design jako takový je povedený, samozřejmě se méně hodí na pracovní schůzku, ovšem do přírody zapadne náramně – ani v trávě ji rozhodně nepřehlédnete. Nemusíte se bát ani deště, ovšem okolo bazénu choďte pozorně, odolnost IPX4 na potápění v bazénu opravdu nestačí. Naopak nějaký pád powerbanka určitě snese vzhledem k pogumování po obvodu. Powerbanka sice nemá žádnou certifikaci odolnosti vůči pádu, primárně kvůli solárnímu článku, ovšem i tak se nemusíte obávat menších pádů – ty snese s přehledem.

Přední strana je domovem solárního článku, jenž zabírá valnou část přední strany, což vysvětluje ony větší rozměry – pokud by byla menší, solární článek by se zkrátka nevešel. Na vrchní straně je plastový výřez pro zavěšení karabiny. Spodní část je domovem dvou USB-A pro nabíjení, nachází se zde i jedno USB-C. Všechny konektory jsou schované pod gumovou krytkou, která je pevně spojena s tělem zařízení, takže ji jen tak neztratíte.

Soutěž krásy nevyhraje, ale design nás rozhodně neuráží.

Zadní strana hostí pod bílým průhledným plastem hned 10 výkonných LED, které slouží jako svítilna. Na zadní straně je i mechanické tlačítko. Jedním stiskem probudíte LED, které signalizují stav nabití (celkem 4 modré LED), dvojitým stiskem zapnete/vypnete svítilnu. Zmínili jsme 4 diody, je zde však i pátá, která svítí červeně v momentě, kdy je powerbanka dobíjena pomocí solárního článku. Osobně mi ovládání jedním tlačítkem vyhovuje, během chvíle si na něj zvyknete.

Powerbanka Xtorm Xtreme Solar Powerbank 10 000 mAh sice nevyhraje cenu krásy, ani soutěž o nejmenší/nejlehčí powerbanku, ovšem šmrnc jí nechybí. Je jasně zacílena na aktivní uživatele, a proto její design rád ohodnotím pro danou cílovou skupinu jako povedený.

Specifikace: moderní KPZtka

Xtorm Xtreme Solar Powerbank s modelovým označením XR104 nabídne kapacitu 10 000 mAh. Není to moc, ale ani málo, tak akorát, abyste svůj smartphone dobili v průměru 1,5 až 2×. To stačí i na výlet trvající pár dnů. Zařízení můžete dobíjet pomocí USB-A, ty má powerbanka hned dva (2× USB-A 3.0) s výkonem pro nabíjení 18 W. Nechybí ani jedno USB-C, které podporuje Power Delivery a vaše zařízení dobije výkonem až 20 W, kterým se dobíjí i samotná powerbanka. To už je slušná hodnota. Ne, rychlonabíjení powerbanka nepodporuje, ovšem běžný smartphone dobijete touto rychlostí do dvou hodin.

Co se týká solárního článku, má výkon 1,2 W. Ano, už nyní můžeme prozradit, že výkon samotného solárního článku je nízký a jde využít jen pro případ nouze. Výrobce udává, že dobití powerbanky by zabralo v ideálních podmínkách zhruba 10 dnů, a to jen za podmínky přímého slunce a letních měsíců. Na jaře či na podzim, případně pokud je „pod mrakem“, nabití může trvat i 20 dnů. Pro někoho to může znít jako vtip, ovšem je nutné brát na zřetel, že solární článek má spíše nabití dopomáhat, než aby kompletně nahradil dobití powerbanky kabelem. Na to by bylo třeba výkonnější solární panel. Pokud však plánujete delší trek a powerbanku zavěsíte na batoh s výhledem na slunce, powerbanka se bude sice pomalu, ale neustále průběžně dobíjet.

Výkonnostní výsledky: slušné

Jak už jsme uvedli, nejrychleji můžete připojené zařízení dobíjet USB-C s výkonem 20 W. To znamená, že běžný smartphone dobijete zhruba 1,5 až 2×. My jsme vyzkoušeli dobíjet iPhone 14 Pro Max s kapacitou 4 323 mAh, který podporuje nabíjení zhruba rychlostí 27 W (na základě různých měření). Z 0 na 50 % jsme se dostali za 38 minut, do 100 % jsme iPhone dobili za 2 hodiny a 3 minuty.

Jsou to výsledky, které jsou víceméně srovnatelné s nabíjením pomocí 20W adaptéru do sítě. iPhone se nám povedlo dobít jednou do 100 % a jednou na 84 %, z toho plyne, že dochází ke ztrátě zhruba 15 %. Nejde pouze sčítat samotné kapacity, pochopitelně dochází ke ztrátám kvůli teplu, kapacita navíc klesá i dobou používání. Jde tedy o vcelku standardní hodnoty.

Dobíjet můžete i dvě zařízení najednou, ovšem v takovém případě je nutné počítat s pomalejším nabíjením a také s většími ztrátami. Dodáme, že samotnou powerbanku dobijete za zhruba 4 hodiny a 10 minut, my jsme použili 25W adaptér do sítě a USB-C–USB-C kabel.

Zhodnocení: výhodná koupě

Powerbanka Xtorm Xtreme Solar Powerbank 10 000 mAh sice neoslní největší kapacitou nebo nejrychlejším nabíjením, přesto se povedla. Nabídne slušnou kapacitu pro nabití mobilu či tabletu, potěší neotřelým designem, trojicí konektorů i cenou zhruba 1 700 Kč. Pokud často a rádi cestujete mimo vyznačené stezky, bude pro vás Xtreme Solar Power Bank příjemným společníkem.

